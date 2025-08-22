Bisnis Indonesia Premium
ITB Terima Sertifikat Verifikasi Untuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 ITB

Kehadiran LSP P1 ITB akan memperkuat ITB sebagai pusat pengembangan talenta yang unggul, berdaya saing, dan mampu menjawab kebutuhan industri serta dunia kerja.
Jumat, 22 Agustus 2025 | 17:09
Bisnis.com, JAKARTA - Institut Teknologi Bandung (ITB) resmi menerima sertifikat verifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 ITB. Penyerahan sertifikat dilakukan secara langsung oleh Kepala BNSP Syamsi Hari yang diterima langsung oleh Ketua LSP P1 ITB Dina Dellyana.

Penyerahan sertifikat verifikasi BNSP kepada lembaga sertifikasi yang tengah dibentuk oleh ITB ini menjadi milestone penting dalam perjalanan ITB menuju tahapan full assessment LSP, sehingga dapat beroperasi penuh sebagai lembaga sertifikasi yang diakui BNSP.

Kehadiran LSP P1 ITB akan memperkuat posisi ITB sebagai pusat pengembangan talenta yang unggul, berdaya saing, dan mampu menjawab kebutuhan industri serta dunia kerja.

ITB Terima Sertifikat Verifikasi Untuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 ITB
Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Syamsi Hari (kedua kiri) menyerahkan dokumen skema yang telah diverifikasi BNSP kepada Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 Institut Teknologi Bandung (ITB) Dina Dellyana (kedua kanan) disaksikan Sekretaris Dewan Pengarah LSP P1 ITB Ridwan Sutriadi (kanan) dan Wakil Ketua LSP P1 ITB Irwan Iskandar di Kampus ITB, Bandung, Jawa Barat, Jumat (22/8/2025). Bisnis/Rachman
1 / 3
ITB Terima Sertifikat Verifikasi Untuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 ITB
Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Syamsi Hari menyampaikan arahan pada acara penyerahan dokumen skema yang telah diverifikasi BNSP kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 Institut Teknologi Bandung (ITB) di Kampus ITB, Bandung, Jawa Barat, Jumat (22/8/2025). Bisnis/Rachman
2 / 3
ITB Terima Sertifikat Verifikasi Untuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 ITB
Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 Institut Teknologi Bandung (ITB) Dina Dellyana menyampaikan sambutan pada acara penyerahan dokumen skema yang telah diverifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) kepada LSP P1 ITB di Kampus ITB, Bandung, Jawa Barat, Jumat (22/8/2025). Bisnis/Rachman
3 / 3
