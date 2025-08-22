ITB Terima Sertifikat Verifikasi Untuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 ITB

Bisnis.com, JAKARTA - Institut Teknologi Bandung (ITB) resmi menerima sertifikat verifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 ITB. Penyerahan sertifikat dilakukan secara langsung oleh Kepala BNSP Syamsi Hari yang diterima langsung oleh Ketua LSP P1 ITB Dina Dellyana.

Penyerahan sertifikat verifikasi BNSP kepada lembaga sertifikasi yang tengah dibentuk oleh ITB ini menjadi milestone penting dalam perjalanan ITB menuju tahapan full assessment LSP, sehingga dapat beroperasi penuh sebagai lembaga sertifikasi yang diakui BNSP.

Kehadiran LSP P1 ITB akan memperkuat posisi ITB sebagai pusat pengembangan talenta yang unggul, berdaya saing, dan mampu menjawab kebutuhan industri serta dunia kerja.