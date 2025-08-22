Perayaan Hari Indonesia Menabung & Puncak Bulan Literasi Keuangan 2025

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyelenggarakan Hari Indonesia Menabung & Puncak Bulan Literasi Keuangan 2025, yang diikuti para pelajar dari berbagai tingkatan sekolah.

Kegiatan ini merupakan wadah untuk memperkuat inklusi dan literasi keuangan khususnya bagi generasi muda, serta menjadi salah satu bentuk dukungan kepada asta cita pemerintah yakni melalui pembentukan SDM unggul.

Selain itu, pada kesempatan ini OJK memberikan sosialisasi tentang bahaya pinjaman online (pinjol) ilegal, penggunaan paylater yang tak sesuai kebutuhan, hingga maraknya judi online (judol) yang mulai menyasar pelajar.