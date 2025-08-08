Bisnis.com, JAKARTA - Thai Trade Center Jakarta di bawah naungan Department of International Trade Promotion (DITP), Ministry of Commerce (Thailand) resmi menggelar acara Thailand Week 2025 di Jakarta. Kegiatan yang diselenggarakan selama tiga hari berturut-turut, mulai dari 8 hingga 10 Agustus 2025 ini juga untuk memperingati perayaan 75 tahun hubungan diplomatik antara Thailand dengan Indonesia.
Thai Trade Center Jakarta Gelar Thailand Week 2025
Thailand Week 2025 diselenggarakan untuk memperingati perayaan 75 tahun hubungan diplomatik antara Thailand dengan Indonesia.
Penulis : Yayus Yuswoprihanto
Editor : Yayus Yuswoprihanto
