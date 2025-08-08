Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Menko Zulhas Meminta Gubernur Gelar Rapat Perkembangan Kopdes Merah Putih Tiap Bulan

Pemerintah pusat tak ingin Kopdes berjalan sendirian, sehingga pemerintah di daerah diharapkan menjadi jembatan untuk menyelesaikan persoalan ke depan.
Yayus Yuswoprihanto
Yayus Yuswoprihanto - Bisnis.com
Jumat, 8 Agustus 2025 | 21:42
Share

Bisnis.com, JAKARTA - Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Mendagri Tito Karnavian, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, dan Gubernur Bali Wayan Koster menggelar Rapat Konsolidasi dan Percepatan Operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Denpasar, Bali. Kegiatan itu diselenggarakan sebagai upaya pendampingan dan konsolisasi antara Satgas Nasional dan Satgas Provinsi seluruh Indonesia untuk mempercepat operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang kelembagaannya telah dilucurkan pada 21 Juli 2025.

Menko Zulkifli Hasan meminta Gubernur se-Indonesia rutin mengadakan rapat mengenai perkembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih setiap bulan. Setelah gubernur yang melakukan rapat sebulan sekali, Zulhas meminta bupati/wali kota rapat dua minggu sekali dengan kepala desa langsung, sehingga setiap persoalan dapat diselesaikan.

Sementara itu Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi yang hadir pada rapat tersebut menekankan semua regulasi terkait dengan operasional dan eksistensi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) harus solid dan kuat, serta betul-betul sesuai dengan maksud dan tujuan pembentukannya. Bila ada tumpang-tindih aturan, bisa langsung direlaksasi untuk kepentingan KDMP di seluruh Indonesia. Sehingga, tidak ada lagi hambatan regulasi dan aturan.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendata 80 persen dari total kabupaten/kota di Indonesia atau 409 dari 514 sudah membentuk satuan tugas (satgas) daerah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Untuk provinsi masih terdapat empat daerah yang belum membentuk satgas di tingkat provinsi, sehingga belum membentuk satgas tingkat kabupaten/kota. provinsi tersebut adalah Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Barat, dan Papua Pegunungan.

Pada program Kopdes Merah Putih ini, pemerintah pusat tak ingin membiarkan koperasi berjalan sendirian, sehingga pemerintah di daerah diharapkan menjadi jembatan untuk menyelesaikan persoalan ke depan.

Menko Zulhas Meminta Gubernur Gelar Rapat Perkembangan Kopdes Merah Putih Tiap Bulan
Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan (kedua kiri) menyampaikan pemaparan bersama Mendagri Tito Karnavian (kiri), Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi (kanan) dan Gubernur Bali Wayan Koster saat Rapat Konsolidasi dan Percepatan Operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Denpasar, Bali, Jumat (8/8/2025). Antara/Fikri Yusuf/nz
1 / 2
Menko Zulhas Meminta Gubernur Gelar Rapat Perkembangan Kopdes Merah Putih Tiap Bulan
Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi (kanan) dan Gubernur Bali Wayan Koster saat Rapat Konsolidasi dan Percepatan Operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Denpasar, Bali, Jumat (8/8/2025). Antara/Fikri Yusuf/nz
2 / 2
Penulis : Yayus Yuswoprihanto
Editor : Yayus Yuswoprihanto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share

Foto Lainnya

Menko Zulhas Meminta Gubernur Gelar Rapat Perkembangan Kopdes Merah Putih Tiap Bulan
2+

Menko Zulhas Meminta Gubernur Gelar Rapat Perkembangan Kopdes Merah Putih Tiap Bulan

31 menit yang lalu

Pameran Radiologi dan Peralatan Rumah Sakit Radiologi Tahunan
3+

Pameran Radiologi dan Peralatan Rumah Sakit Radiologi Tahunan

4 jam yang lalu

Menteri Sosial Saifullah Yusuf Melantik 1.323 Guru Sekolah Rakyat
3+

Menteri Sosial Saifullah Yusuf Melantik 1.323 Guru Sekolah Rakyat

4 jam yang lalu

Terminal Multipurpose Batang Ditargetkan Beroperasi Komersial Akhir Agustus 2025
3+

Terminal Multipurpose Batang Ditargetkan Beroperasi Komersial Akhir Agustus 2025

6 jam yang lalu

Sekolah Rakyat di Bali Meriahkan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI
3+

Sekolah Rakyat di Bali Meriahkan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI

7 jam yang lalu

Senam Anak Indonesia Hebat Pecahkan Rekor MURI
3+

Senam Anak Indonesia Hebat Pecahkan Rekor MURI

10 jam yang lalu

Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Dilema Pendanaan Startup, Ketergantungan Modal Asing dan Efek Skandal eFishery & Tanihub
Premium
14 menit yang lalu

Dilema Pendanaan Startup, Ketergantungan Modal Asing dan Efek Skandal eFishery & Tanihub

Developers Eye IDX Listings to Fund Govt’s Housing Initiative
Premium
43 menit yang lalu

Developers Eye IDX Listings to Fund Govt’s Housing Initiative

Artikel Premium Lainnya

Berita Terkini lainnya

Ombudsman Desak Pemerintah Cabut HET Beras Premium
Jasa & Niaga
4 menit yang lalu

Ombudsman Desak Pemerintah Cabut HET Beras Premium

Biaya Transportasi Mahal, Kemenhub: Naikkan Pendapatan Masyarakat
Transportasi & Logistik
9 menit yang lalu

Biaya Transportasi Mahal, Kemenhub: Naikkan Pendapatan Masyarakat

Dilema Pendanaan Startup, Ketergantungan Modal Asing dan Efek Skandal eFishery & Tanihub
Rintisan
14 menit yang lalu

Dilema Pendanaan Startup, Ketergantungan Modal Asing dan Efek Skandal eFishery & Tanihub

Apindo: Percepatan Perundingan Dagang Kunci Hadapi Tarif Trump
Jasa & Niaga
16 menit yang lalu

Apindo: Percepatan Perundingan Dagang Kunci Hadapi Tarif Trump

RI dan Selandia Baru Jajaki Peluang Kerja Sama di Sektor Pertanian-UMKM
Ekonomi
24 menit yang lalu

RI dan Selandia Baru Jajaki Peluang Kerja Sama di Sektor Pertanian-UMKM

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Kasus Jiwasraya: GMNI Pertanyakan Pengawasan OJK

Kasus Jiwasraya: GMNI Pertanyakan Pengawasan OJK

Virus Wuhan, SARS, Ular atau Kelelawar, dan Kesigapan China

Virus Wuhan, SARS, Ular atau Kelelawar, dan Kesigapan China

Ini Rapor Pemain AC Milan vs Brescia

Ini Rapor Pemain AC Milan vs Brescia

Citilink Cetak Rekor Net Profit Tertinggi

Citilink Cetak Rekor Net Profit Tertinggi

Misil Iran Bikin 34 Prajurit AS Trauma Otak

Misil Iran Bikin 34 Prajurit AS Trauma Otak

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Menko Zulhas Meminta Gubernur Gelar Rapat Perkembangan Kopdes Merah Putih Tiap Bulan
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga Buyback Emas Antam Melesat 32% hingga Jumat (8/8)

2

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Jumat 8 Agustus 2025

3

Ini Hasil Rebalancing Indeks MSCI, Saham DSSA, CUAN, PTRO, hingga AADI Masuk Barisan

4

Viral! Golf Pondok Indah Digeruduk Ormas GRIB, REI Buka Suara

5

Uji Tanding Kinerja Saham Baru Pilihan MSCI, Emiten Prajogo (CUAN) Hingga Sinar Mas (DSSA)