Pembiayaan Hijau dan UMKM Pada Ajang Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2025

Bisnis.com, JAKARTA - CIMB Niaga, sebagai anggota Inisiatif Keuangan Berkelanjutan Indonesia (IKBI), berpartisipasi dalam acara selebrasi business matching pembiayaan hijau & UMKM pada ajang Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2025 dengan memberikan dukungan pembiayaan kepada nasabah UKM dan menampilkan beragam inisiatif keuangan berkelanjutan dalam eksibisi green island IKBI. Inisiatif ini merupakan wujud komitmen CIMB Niaga dalam mendorong pelaku usaha kecil dan menengah serta keuangan berkelanjutan di Indonesia.