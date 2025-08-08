Bisnis Indonesia Premium
CIMB Niaga sebagai anggota Inisiatif Keuangan Berkelanjutan Indonesia memberikan dukungan pembiayaan UMKM dan tampilkan beragam inisiatif keuangan berkelanjutan
Yayus Yuswoprihanto
Yayus Yuswoprihanto - Bisnis.com
Jumat, 8 Agustus 2025 | 20:37
Bisnis.com, JAKARTA - CIMB Niaga, sebagai anggota Inisiatif Keuangan Berkelanjutan Indonesia (IKBI), berpartisipasi dalam acara selebrasi business matching pembiayaan hijau & UMKM pada ajang Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2025 dengan memberikan dukungan pembiayaan kepada nasabah UKM dan menampilkan beragam inisiatif keuangan berkelanjutan dalam eksibisi green island IKBI. Inisiatif ini merupakan wujud komitmen CIMB Niaga dalam mendorong pelaku usaha kecil dan menengah serta keuangan berkelanjutan di Indonesia.

Pembiayaan Hijau dan UMKM Pada Ajang Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2025
Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti menyampaikan sambutan pada acara selebrasi business matching pembiayaan hijau & UMKM pada ajang Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2025, di Jakarta, Jumat (8/8/2025). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
1 / 2
Pembiayaan Hijau dan UMKM Pada Ajang Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2025
Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti (kiri) berjabat tangan dengan Direktur Compliance, Corporate Affairs & Legal CIMB Niaga Fransiska Oei (kedua kanan) di sela-sela selebrasi business matching pembiayaan hijau & UMKM pada ajang Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2025, di Jakarta, Jumat (8/8/2025). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
2 / 2
Penulis : Yayus Yuswoprihanto
Editor : Yayus Yuswoprihanto

