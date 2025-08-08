Bisnis.com, JAKARTA - Perhimpunan Radiografer Indonesia (PARI) Pengurus Daerah Jawa Barat menggelar pameran radiologi dan peralatan rumah sakit radiologi tahunan, Radiology & Hospital Equipment Expo (Radex) 2025, di Graha Manggala Siliwangi, Bandung, Jawa Barat, yang berlangsung pada 8-10 Agustus 2025.

Radex 2025 yang diikuti lebih dari 40 distributor dan importir yang menghadirkan peralatan teknologi pencitraan medis dan radiologi terbaru ini, diharapkan dapat menjadi katalisator bagi kemajuan radiologi di Indonesia, sekaligus mempererat hubungan antar profesi demi terciptanya pelayanan kesehatan yang lebih modern dan berkualitas.