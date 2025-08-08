Bisnis Indonesia Premium
Pameran Radiologi dan Peralatan Rumah Sakit Radiologi Tahunan

Radiology & Hospital Equipment Expo 2025 diikuti lebih dari 40 distributor dan importir peralatan teknologi pencitraan medis dan radiologi terbaru.
Jumat, 8 Agustus 2025 | 18:04
Bisnis.com, JAKARTA - Perhimpunan Radiografer Indonesia (PARI) Pengurus Daerah Jawa Barat menggelar pameran radiologi dan peralatan rumah sakit radiologi tahunan, Radiology & Hospital Equipment Expo (Radex) 2025, di Graha Manggala Siliwangi, Bandung, Jawa Barat, yang berlangsung pada 8-10 Agustus 2025.

Radex 2025 yang diikuti lebih dari 40 distributor dan importir yang menghadirkan peralatan teknologi pencitraan medis dan radiologi terbaru ini, diharapkan dapat menjadi katalisator bagi kemajuan radiologi di Indonesia, sekaligus mempererat hubungan antar profesi demi terciptanya pelayanan kesehatan yang lebih modern dan berkualitas.

Pengunjung berdikusi dengan staf pemasaran salah satu perusahaan importir peralatan dan solusi kebutuhan radiologi pada Radiology & Hospital Equipment Expo (Radex) 2025 di Graha Manggala Siliwangi, Bandung, Jawa Barat, Jumat (8/8/2025). Bisnis/Rachman
1 / 3
Pengunjung melihat-lihat alat teknologi pencitraan medis dari salah satu perusahaan pemasok peralatan medis pada Radiology & Hospital Equipment Expo (Radex) 2025 di Graha Manggala Siliwangi, Bandung, Jawa Barat, Jumat (8/8/2025). Bisnis/Rachman
2 / 3
Pengunjung memerhatikan purwarupa mesin Anjungan Obat Mandiri (AOM) yang dikembangkan perusahaan startup implementator kecerdasan buatan untuk rumah sakit, paperlesshospital, yang dipamerkan di Radiology & Hospital Equipment Expo (Radex) 2025 di Graha Manggala Siliwangi, Bandung, Jawa Barat, Jumat (8/8/2025). Bisnis/Rachman
3 / 3
