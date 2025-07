BRI Life Raih Penghargaan Digital Insurance Initiative of the Year Tingkat Asia Pasifik

Bisnis.com, JAKARTA - PT Asuransi BRI Life (“BRI Life”) kembali menorehkan prestasi gemilang, dengan meraih penghargaan pada ajang Insurance Asia Awards 2025 dalam kategori “Digital Insurance Initiative of the Year in Life Insurance for Collaborative Digital Platform and Digital Document Management System” mewakili Indonesia. Penghargaan ini tentunya, semakin memperkuat posisi BRI Life sebagai salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan Asia Pasifik, serta menjadi bukti nyata komitmen BRI Life dalam menghadirkan inovasi digital demi pelayanan yang unggul dan berkelanjutan.

Penghargaan yang diraih BRI Life ini merupakan hasil dari inisiatif strategis dan upaya transformasi digital, yang memberikan dampak nyata bagi nasabah. Inisiatif tersebut mencakup pengembangan platform kolaboratif, serta peningkatan sistem manajemen dokumen digital yang diimplementasikan BRI Life bersama induk perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (“BRI”) dan grup perusahaan lainnya.

Adapun, dalam ajang penghargaan yang diselenggarakan di Marina Bay Sands Expo and Convention Centre, Singapore pada Selasa, 8 Juli 2025 lalu, penghargaan tersebut diterima oleh Nanny Noerdin, selaku Division Head Bancassurance Strategy BRI Life, mewakili Jajaran Direksi.

Direktur Utama BRI Life Aris Hartanto secara terpisah, menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas penghargaan yang diraih. Ia menegaskan bahwa pencapaian ini merupakan bukti komitmen BRI Life dalam merevolusi industri asuransi melalui inovasi dan solusi berbasis teknologi. Menurutnya, penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi segenap insan BRI Life, untuk terus menghadirkan layanan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Melalui integrasi digital, khususnya melalui aplikasi super apps BRImo yang memberikan kemudahan bagi masyarakat, untuk mengakses produk Acci Care dan Life Care secara cepat dan aman.

Aris menegaskan, “BRI Life terus berupaya meningkatkan kinerja korporasi guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan nasabah, sekaligus memperkuat daya saing di tingkat global. Penghargaan ini menjadi salah satu cerminan bahwa BRI Life mampu menjadi perusahaan asuransi jiwa terkemuka, baik di dalam negeri dan Asia”.