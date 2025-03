Bisnis.com, JAKARTA - Pelanggan memilih iPhone untuk disewa di salah satu gerai rental iPhone, Kecamatan Kraksan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur.

Menurut pelaku usaha, memasuki minggu keempat Ramadhan permintaan sewa iPhone dengan tarif Rp90 ribu hingga Rp220 ribu per hari tersebut mengalami peningkatan sebanyak 14 buah per hari dari hari biasa 5 hingga 6 per hari yang diperkirakan makin meningkat pada H-1 Lebaran.