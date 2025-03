PT Elnusa Petrofin (EPN) Raih Penghargaan Indonesia Best Companies in HSE Implementation 2025

Bisnis.com, JAKARTA - PT Elnusa Petrofin (EPN), anak usaha PT Elnusa Tbk (ELSA), kembali membuktikan komitmennya dalam penerapan standar keselamatan kerja dengan meraih penghargaan Indonesia Best Companies in HSE Implementation 2025 kategori Excellent. Penghargaan ini diserahkan langsung kepada Palka Adripta, Senior Manager HSSE PT Elnusa Petrofin, dalam acara yang diselenggarakan di Jakarta pada Rabu, 19 Maret 2025.

Penghargaan dengan tema “Enhancing Operational Excellence & Risk Management Through HSE Innovation” diberikan kepada perusahaan yang menunjukkan kinerja unggul dalam implementasi Health, Safety, Security, and Environment (HSSE) serta menerapkan sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) secara efektif. Sebagai bagian dari regulasi nasional, penerapan K3 telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012, yang mewajibkan setiap perusahaan untuk menjalankan Sistem Manajemen K3 (SMK3) guna menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif.

Direktur Utama PT Elnusa Petrofin, Doni Indrawan, menyampaikan apresiasinya atas penghargaan ini. Doni mengatakan bahwa “HSSE bukan hanya sekadar kewajiban regulasi, tetapi telah menjadi bagian dari budaya kerja perusahaan. Elnusa Petrofin secara konsisten mengintegrasikan prinsip HSSE ke dalam seluruh aspek operasionalnya, mulai dari pengelolaan transportasi bahan bakar, pengawasan fasilitas penyimpanan energi, hingga penerapan standar keselamatan kerja di seluruh lini bisnis.”

Dengan pendekatan berbasis HSE Management System, yang meliputi ISO 45001, SUPREME, SMKTD dan SMK PAU, Elnusa Petrofin memastikan bahwa setiap proses bisnis tidak hanya berjalan sesuai regulasi, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan daya saing industri. Selain itu, Perusahaan terus mengembangkan inovasi, termasuk digitalisasi sistem monitoring keselamatan secara real-time, serta menyelenggarakan berbagai program pelatihan berkelanjutan bagi pekerja dan mitra kerja guna meningkatkan kesadaran serta kepatuhan terhadap aspek HSSE.

Sementara itu Kemal E. Gani, Group Chief Editor SWA Media menyampaikan bahwa “Sejalan dengan tema penghargaan kali ini, tujuan Indonesia Best Companies in HSE Implementation 2025, Enhancing Operational Excellence & Risk Management Through HSE Innovation” Kami mencari best practice HSSE Excellence dalam penerapan K3, yang dapat menjadi rujukan dan inspirasi bagi perusahaan lain untuk menjalankan program K3 secara lebih baik.

Selain itu, penghargaan diharapkan dapat mendorong Perusahaan menjalankan program budaya K3 lebih dari sekadar menaati regulasi yang ada, sehingga terus menciptakan berinovasi, termasuk memanfaatkan teknologi digital.