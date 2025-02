Inovasi Digitalisasi Layanan Asuransi BRI Life Raih Penghargaaan Indonesia Best Digital Awards 2025

Asuransi BRI Life meraih penghargaan bergengsi dalam ajang Indonesia Digital Sustainability Award 2025.

Bisnis.com, JAKARTA - Asuransi BRI Life kembali menorehkan prestasi gemilang dengan meraih penghargaan bergengsi dalam ajang Indonesia Digital Sustainability Award 2025, untuk kategori “Indonesia Best Digital Awards 2025 in Life Insurance for Collaborative Digital Platform and Digital Document Management System”, yang diterima oleh Pejabat Eksekutif BRI Life Andrew Bain di Jakarta, Senin (18/2).

Penghargaan ini diberikan oleh Plus Idea Komunika dan JAKTV, sebagai bentuk apresiasi terhadap inovasi digital yang diterapkan BRI Life dalam meningkatkan layanan asuransi jiwa. Sekaligus menjadi bukti nyata komitmen BRI Life dalam mengembangkan ekosistem digital, khususnya dalam memberikan layanan asuransi yang lebih mudah, cepat, dan aman bagi nasabah.

Penilaian dilakukan oleh Tim Riset Idea Komunika dan divalidasi oleh Dewan Juri diantaranya dari Indonesia Applied Digital Economy & Regulatory Network (IADERN), dengan 3 kategori penilaian yakni : 1) Digital Efficiency, yang mengukur sejauh mana efisiensi digital tersebut menunjukkan inovasi hingga membantu terealisasinya strategi pemasaran; 2) Digital Transparency, dengan menilai keselarasan transparansi dalam menerapkan tata kelola perusahaan dengan peningkatan implementasi GCG; 3) Digital Sustainability, mengukur sejauh mana strategi bisnis yang dilakukan perusahaan didasarkan penerapan digital yang konsisten hingga membantu dalam implementasi keberlanjutan bisnis.

Berkat transformasi digital yang dilakukan, BRI Life telah berhasil menghadirkan berbagai inovasi, seperti platform digital asuransi, otomatisasi pendaftaran nasabah dan klaim asuransi berbasis teknologi dalam meningkatkan pelayanan pelanggan.

Direktur Utama BRI Life Aris Hartanto dalam kesempatan terpisah menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang telah diraih. “Penghargaan ini merupakan pengakuan atas kerja keras kami dalam menghadirkan layanan asuransi yang berbasis digital. Kami akan terus berinovasi untuk memberikan perlindungan terbaik bagi nasabah dengan memanfaatkan teknologi terkini,” ujar Aris.

Menurutnya, transformasi digital yang diterapkan BRI Life juga sejalan dengan visi perusahaan, dalam memperluas inklusi keuangan dan memberikan akses asuransi yang lebih luas kepada masyarakat. Melalui aplikasi dan layanan digital, BRI Life mempermudah nasabah dalam mengakses informasi polis, melakukan klaim, dan melakukan pembayaran premi secara online serta mendapatkan perlindungan secara lebih efisien.

Di era pertumbuhan digital yang terus berkembang pesat, BRI Life terus melakukan sinergi dengan induk dalam pengembangan platform digital untuk meningkatkan pengalaman nasabah dan mempermudah akses ke produk dan layanan asuransi, yakni melalui aplikasi BRImo, dengan meluncurkan produk Life Care & ACCI Care, untuk mengoptimalkan kemampuan digital yang dimiliki oleh induk.

Aris menambahkan bahwa, digitalisasi dalam industri asuransi telah menjadi hal penting dalam mendukung kemajuan perusahaan. Dengan menerapkan teknologi digital dalam proses klaim, manajemen polis, dan layanan pelanggan, perusahaan asuransi dapat mengoptimalkan efisiensi operasional perusahaan lebih substansial.

Selanjutnya Aris menuturkan, “Melalui penghargaan ini tentunya akan mendorong kolaborasi lintas sektor di BRI Life, untuk mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam desain, pengembangan, dan implementasi teknologi digital yang ada. Selain itu, kami semakin termotivasi untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan demi memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat”.