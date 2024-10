BRI Life Diganjar Penghargaan atas Implementasi Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)

Penghargaan ini di terima BRI Life atas komitmen dan inovasinya dalam penerapan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) berbasis sosial.

Bisnis.com, JAKARTA - BRI Life Kembali berhasil meraih Penghargaan “Best Corporate Social and Environmental Responsibility Awards 2024 for Supporting Social Welfare and Educational Facilities, Category Insurance and Pension Funds Services” yang diberikan oleh Warta Ekonomi, dalam ajang Indonesia Corporate Social and Environmental Responsibility Awards 2024: Inspiring Sustainability Business with Social and Environmental Innovations for Meaningful Change.

Penghargaan ini di terima BRI Life atas komitmen dan inovasinya dalam penerapan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) berbasis sosial, lingkungan dan budaya, untuk pencapaian tujuan bersama, yakni Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Secara terpisah Direktur Utama BRI Life Aris Hartanto menjelaskan bahwa, penghargaan tersebut merupakan apresiasi terhadap upaya yang telah dilakukan oleh BRI Life dalam pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). "Sesuai dengan visi dan misi perusahaan, BRI Life berkomitmen untuk dapat memberikan kontribusi positif pada tiga pilar yakni bidang pendidikan, kesehatan dan kelestarian lingkungan” tegas Aris.

Adapun penilaian dilakukan berdasarkan Metode Desk Research, merupakan deskriptif kuan-titatif dan kualitatif, dengan menganalisis berbagai laporan tahunan dan publikasi perusahaan yang muncul di berbagai media. Serta metode media monitoring (Boolean Technique), yakni metode penelitian kualitatif untuk melihat berbagai sentimen positif yang muncul di media arus utama (mainstream) ataupun media sosial terhadap program tanggung jawab sosial lingkungan dari perusahaan untuk penilaian periode tahun 2022 hingga Agustus 2024.