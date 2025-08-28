Dukung Produk Kuliner Lokal

Bisnis.com, JAKARTA -Tokopedia dan TikTok Shop kembali menggelar ajang apresiasi tahunan Terbukti Paling NYAM! 2025 untuk mendukung dan mengapresiasi pelaku usaha lokal, khususnya UMKM di sektor makanan dan minuman, yang terus menjadi pilihan utama masyarakat

Indonesia.

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia mencatat industri makanan dan minuman berkontribusi sebesar 41,15% terhadap PDB industri non-migas dan 7,2% terhadap PDB nasional pada kuartal I 2025, tumbuh 6,04% (yoy).

Sejalan dengan pertumbuhan tersebut, Tokopedia dan TikTok Shop mencatat peningkatan signifikan pada semester I 2025, termasuk jumlah pesanan kategori Groceries (termasuk makanan dan minuman) naik 134,75% dibandingkan periode tahun sebelumnya.