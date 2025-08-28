Bisnis Indonesia Premium
Dukung Produk Kuliner Lokal

Tokopedia dan TikTok Shop kembali menggelar ajang apresiasi tahunan Terbukti Paling NYAM! 2025
Kamis, 28 Agustus 2025 | 06:01
Bisnis.com, JAKARTA -Tokopedia dan TikTok Shop kembali menggelar ajang apresiasi tahunan Terbukti Paling NYAM! 2025 untuk mendukung dan mengapresiasi pelaku usaha lokal, khususnya UMKM di sektor makanan dan minuman, yang terus menjadi pilihan utama masyarakat
Indonesia.

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia mencatat industri makanan dan minuman berkontribusi sebesar 41,15% terhadap PDB industri non-migas dan 7,2% terhadap PDB nasional pada kuartal I 2025, tumbuh 6,04% (yoy).

Sejalan dengan pertumbuhan tersebut, Tokopedia dan TikTok Shop mencatat peningkatan signifikan pada semester I 2025, termasuk jumlah pesanan kategori Groceries (termasuk makanan dan minuman) naik 134,75% dibandingkan periode tahun sebelumnya. 

Dukung Produk Kuliner Lokal
Category Development Senior Lead Tokopedia dan TikTok Shop, Sherine Pranata (kedua kiri) bersama para pemenang Terbukti Paling NYAM! 2025 kategori ‘Seller Paling Favorit Pilihan Creator’; Marketing Mercon Merah Putih, Wulan (kiri); perwakilan Sajodo Snack & Food, Devi (ketiga kiri); dan pemilik usaha Pisang Goreng Bu Nanik, Nanik Soelistiowati (kanan) berbincang di acara Penganugerahan penghargaan Terbukti Paling NYAM 2025 Tokopedia dan Tiktok Shop by Tokopedia di Jakarta, Rabu (27/8/2025). Bisnis/Robby Fathan
1 / 2
Dukung Produk Kuliner Lokal
F&B Category Senior Lead Sherine Pranata menyampaikan sambutannya pada acara Penganugerahan penghargaan Terbukti Paling NYAM 2025 Tokopedia dan Tiktok Shop by Tokopedia di Jakarta, Rabu (27/8/2025). Bisnis/Robby Fathan
2 / 2
Topik

