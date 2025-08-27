Hemat Biaya dan Ramah Lingkungan, Nelayan Bali Beralih ke Perahu Listrik

Bisnis.com, JAKARTA - Nelayan melaut di Pantai Segara Kusamba, Klungkung, Bali mulai menggunakan perahu listrik berbasis baterai sebagai pengganti mesin diesel konvensional.

Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk menghemat biaya operasional, tetapi juga menjadi bagian dari kontribusi terhadap upaya pengurangan emisi karbon di sektor kelautan dan perikanan.

Pemerintah Indonesia sendiri tengah menargetkan pencapaian emisi nol bersih (net zero emission) pada 2060 atau lebih cepat. Upaya ini mencakup berbagai sektor, termasuk transportasi laut skala kecil seperti perahu nelayan.

Dengan biaya operasional yang lebih rendah dan dampak lingkungan yang minimal, teknologi perahu listrik diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang bagi nelayan tradisional di berbagai wilayah pesisir Indonesia.