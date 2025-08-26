Seniman Pati Kritik Arogansi Bupati Lewat Proyeksi Video 3D

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah seniman lokal di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, menggelar aksi seni protes dengan menggunakan teknologi proyeksi pemetaan video tiga dimensi (3D mapping) pada sebuah bangunan di sudut kota, Senin (25/8/2025) malam.

Aksi ini menjadi bentuk kritik terbuka terhadap kepemimpinan Bupati Pati, Sudewo, yang dinilai oleh para seniman dan masyarakat bersikap arogan serta tidak berpihak pada kepentingan rakyat.

Melalui tayangan visual kreatif yang diproyeksikan ke permukaan bangunan tua di pusat kota, para seniman menampilkan rangkaian animasi, teks kritis, hingga simbol-simbol perlawanan yang menggambarkan keresahan publik atas sejumlah kebijakan Bupati yang dianggap merugikan warga.

Para seniman tidak menjelaskan secara rinci kebijakan mana yang menjadi sorotan utama, namun dari narasi yang diproyeksikan, terlihat kritik terhadap proyek pembangunan yang dianggap tidak transparan, pembungkaman kritik, serta kebijakan-kebijakan yang dinilai mengabaikan kepentingan masyarakat kecil