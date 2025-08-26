Madu Hutan Siap Dipasarkan hingga ke Malaysia dan Singapura

Bisnis.com, JAKARTA - Produksi madu lebah liar dari hutan di wilayah Aceh Besar diperkirakan mencapai 10 ton per tahun.

Madu tersebut tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar lokal di berbagai daerah di Indonesia, tetapi juga diekspor ke negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.

Madu hutan dari Aceh dikenal memiliki kualitas tinggi karena berasal dari lebah liar yang hidup di lingkungan alami dan jauh dari polusi

Proses pengemasan dilakukan secara higienis dan mengikuti standar mutu yang ketat agar madu tetap terjaga kualitasnya hingga sampai ke tangan konsumen.

Selain menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat lokal, usaha penampungan dan distribusi madu ini juga berkontribusi pada pelestarian hutan dan keseimbangan ekosistem lebah.