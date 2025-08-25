Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Demo DPR 25 Agustus Ricuh, Polisi Tembakkan Gas Air Mata

Aksi massa demonstrasi di gedung DPR pada 25 Agustus 2025 kembali ricuh
Eusebio Chrysnamurti
Eusebio Chrysnamurti - Bisnis.com
Senin, 25 Agustus 2025 | 18:00
Share

Bisnis.com, JAKARTA - Aksi massa demonstrasi di gedung DPR pada 25 Agustus 2025 kembali ricuh. Demonstran menyasar gerbang Pancasila DPR/MPR yang terletak dekat dengan wilayah Palmerah, Jakarta Selatan.

Pendemo membakar ban dan sempat menjebol gerbang parkiran motor. Massa sempat membakar ban dan merusak pelindung pagar di gerbang Pancasila DPR/MPR.

Demonstran yang berasal dari berbagai kalangan juga melemparkan petugas kemanan menggunakan batu, botol, sepatu, hingga kayu. Kendaraan taktis seperti water cannon dan mobil anti huru-hara memukul mundur masa kembali ke arah stasiun Palmerah dan ke jalan Patal Senayan atau arah Kebayoran Lama.

Aparat polisi juga menembakkan gas air mata ke arah pendemo untuk memukul mundur massa. Satu orang terkena lemparan batu di bagian pelipis hingga berdarah. Korban mengaku bukan dari kelompok massa yang sedang berdemo karena hendak ingin pulang ke Bogor Sementara itu, polisi memukul mundur massa aksi demo di DPR RI ke arah Pejompongan.

Ratusan massa melawan dengan melemparkan batu hingga bom molotov ke arah barikade polisi Sejumlah polisi menembakkan gas air mata ke arah massa hingga berhamburan ke pemukiman warga, jalur rel kereta hingga gedung Menara BNI di Pejompongan

Demo DPR 25 Agustus Ricuh, Polisi Tembakkan Gas Air Mata
Anggota kepolisian menghalau pengunjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Senin (25/8/2025). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
1 / 4
Demo DPR 25 Agustus Ricuh, Polisi Tembakkan Gas Air Mata
Anggota kepolisian menghalau pengunjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Senin (25/8/2025). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
2 / 4
Demo DPR 25 Agustus Ricuh, Polisi Tembakkan Gas Air Mata
Anggota kepolisian menghalau pengunjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Senin (25/8/2025). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
3 / 4
Demo DPR 25 Agustus Ricuh, Polisi Tembakkan Gas Air Mata
Anggota kepolisian menghalau pengunjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Senin (25/8/2025). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
4 / 4
Penulis : Eusebio Chrysnamurti
Editor : Nurul Hidayat

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share

Foto Lainnya

Demo DPR 25 Agustus Ricuh, Polisi Tembakkan Gas Air Mata
4+

Demo DPR 25 Agustus Ricuh, Polisi Tembakkan Gas Air Mata

1 jam yang lalu

Presiden Prabowo Berikan Bintang Jasa dan Kehormatan
3+

Presiden Prabowo Berikan Bintang Jasa dan Kehormatan

1 jam yang lalu

Pemeliharaan Lubang Tambang Dalam Sawahluwung
2+

Pemeliharaan Lubang Tambang Dalam Sawahluwung

2 jam yang lalu

Presiden Prabowo Lantik Wakil Ketua MA, Pejabat Tinggi dan Dubes
2+

Presiden Prabowo Lantik Wakil Ketua MA, Pejabat Tinggi dan Dubes

3 jam yang lalu

Raker Komisi VIII DPR Bahas RUU Penyelenggaraan Haji
3+

Raker Komisi VIII DPR Bahas RUU Penyelenggaraan Haji

4 jam yang lalu

Fenomena Halo Matahari di Batam
2+

Fenomena Halo Matahari di Batam

4 jam yang lalu

Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Shaping the Right Stimulus for Manufacturing Growth
Premium
31 menit yang lalu

Shaping the Right Stimulus for Manufacturing Growth

Lampu Kuning Prospek Charoen Pokphand (CPIN)
Premium
1 jam yang lalu

Lampu Kuning Prospek Charoen Pokphand (CPIN)

Artikel Premium Lainnya

Berita Terkini lainnya

10 Manajer Investasi Jalani Sidang Perdana Korupsi Asabri, Reksa Dana Investor Nyangkut Lebih dari Rp16 Triliun
Investasi
1 menit yang lalu

10 Manajer Investasi Jalani Sidang Perdana Korupsi Asabri, Reksa Dana Investor Nyangkut Lebih dari Rp16 Triliun

Pemprov Jakarta Siapkan 35.000 Unit Rusunawa Untuk Warga yang Belum Punya Rumah
Metro
3 menit yang lalu

Pemprov Jakarta Siapkan 35.000 Unit Rusunawa Untuk Warga yang Belum Punya Rumah

Polemik Pasokan Gas dan Prospek Saham Migas MEDC, PGAS hingga GTSI
Korporasi
19 menit yang lalu

Polemik Pasokan Gas dan Prospek Saham Migas MEDC, PGAS hingga GTSI

Massa Demonstran Kembali Padati Pintu Depan DPR, Tol Dalam Kota Ditutup
Nasional
20 menit yang lalu

Massa Demonstran Kembali Padati Pintu Depan DPR, Tol Dalam Kota Ditutup

Sri Mulyani Siapkan Anggaran untuk Badan Baru
APBN
20 menit yang lalu

Sri Mulyani Siapkan Anggaran untuk Badan Baru

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Kasus Jiwasraya: GMNI Pertanyakan Pengawasan OJK

Kasus Jiwasraya: GMNI Pertanyakan Pengawasan OJK

Virus Wuhan, SARS, Ular atau Kelelawar, dan Kesigapan China

Virus Wuhan, SARS, Ular atau Kelelawar, dan Kesigapan China

Ini Rapor Pemain AC Milan vs Brescia

Ini Rapor Pemain AC Milan vs Brescia

Citilink Cetak Rekor Net Profit Tertinggi

Citilink Cetak Rekor Net Profit Tertinggi

Misil Iran Bikin 34 Prajurit AS Trauma Otak

Misil Iran Bikin 34 Prajurit AS Trauma Otak

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Demo DPR 25 Agustus Ricuh, Polisi Tembakkan Gas Air Mata
4+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Senin 25 Agustus 2025

2

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Senin, 25 Agustus 2025 Mandek

3

Harga Emas Antam dan UBS serta Buyback di Pegadaian Hari Ini Senin 25 Agustus 2025

4

Harga Emas Antam Hari Ini Senin, 25 Agustus 2025 Turun ke Rp1.929.000 per gram

5

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Senin 25 Agustus 2025