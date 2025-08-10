Semarakan HUT ke-80 RI, Siswa SMK di Temanggung Lakukan Kirab Bendera Merah Putih Raksasa

Bisnis.com, JAKARTA - Suasana Alun-alun Temanggung, Jawa Tengah, pada Minggu (10/8/2025) tampak berbeda dan penuh semangat kebangsaan. Sejumlah pelajar dari SMK Bhumi Phala bersama personel TNI Kodim 0706 Temanggung membentangkan bendera Merah Putih berukuran raksasa, yakni 30 x 11 meter, dalam rangka kirab bendera merah putih.

Aksi pembentangan bendera raksasa tersebut menjadi salah satu rangkaian kegiatan untuk menyemarakkan peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain sebagai wujud rasa syukur atas kemerdekaan, kegiatan ini juga bertujuan menumbuhkan rasa cinta tanah air dan memupuk nasionalisme di kalangan generasi muda.

Masyarakat yang hadir di alun-alun tampak antusias menyaksikan momen tersebut. Bendera yang terbentang lebar memenuhi area alun-alun menjadi simbol persatuan dan kebanggaan bangsa, sekaligus mengingatkan akan perjuangan para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa raga demi kemerdekaan Indonesia.