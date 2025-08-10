Bisnis Indonesia Premium
Presiden Prabowo Subianto Berikan Anugerah Jenderal Kehormatan dan Kenaikan Pangkat Kepada Purnawirawan dan Perwira Tinggi TNI

Presiden Prabowo Subianto menyematkan anugerah jenderal kehormatan dan kenaikan pangkat kehormatan kepada sejumlah purnawirawan dan perwira tinggi TNI.
Abdullah Azzam
Abdullah Azzam - Bisnis.com
Minggu, 10 Agustus 2025 | 18:00
Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyematkan anugerah jenderal kehormatan dan kenaikan pangkat kehormatan kepada sejumlah purnawirawan dan perwira tinggi TNI saat Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Lapangan Udara (Lanud) Suparlan Pusdiklatpassus, Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

Dalam upacara yang diikuti oleh 27.384 prajurit dari tiga matra TNI tersebut Presiden RI Prabowo Subianto menganugerahkan tanda pangkat Jenderal Kehormatan, menyematkan tanda jabatan Wakil Panglima TNI, menyerahkan piagam penghargaan Bintang Sakti kepada prajurit berintegritas tinggi serta meresmikan dan mengukuhkan sejumlah satuan baru TNI di antaranya peningkatan kepangkatan perwira tinggi pasukan elite TNI dan pembentukan enam Komando Daerah Militer (Kodam) baru.

Presiden Prabowo Subianto Berikan Anugerah Jenderal Kehormatan Kepada Purnawirawan dan Perwira Tinggi TNI
Presiden RI Prabowo Subianto (kedua kiri) didampingi Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin (kiri), Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto (kedua kanan) dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (kanan) beserta jajaran memeriksa kesiapan pasukan saat Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Lapangan Udara (Lanud) Suparlan Pusdiklatpassus, Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Minggu (10/8/2025). ANTARA FOTO/Abdan Syakura
1 / 3
Presiden Prabowo Subianto Berikan Anugerah Jenderal Kehormatan Kepada Purnawirawan dan Perwira Tinggi TNI
Presiden RI Prabowo Subianto (kiri) menyematkan anugerah jenderal kehormatan dan kenaikan pangkat kehormatan kepada sejumlah purnawirawan dan perwira tinggi TNI saat Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Lapangan Udara (Lanud) Suparlan Pusdiklatpassus, Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Minggu (10/8/2025). ANTARA FOTO/Abdan Syakura
2 / 3
Presiden Prabowo Subianto Berikan Anugerah Jenderal Kehormatan Kepada Purnawirawan dan Perwira Tinggi TNI
Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita (ketiga kiri) berjalan menuruni panggung utama usai dilantik pada Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Lapangan Udara (Lanud) Suparlan Pusdiklatpassus, Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Minggu (10/8/2025). ANTARA FOTO/Abdan Syakura
3 / 3
Penulis : Abdullah Azzam
Editor : Abdullah Azzam

Topik

