Pasokan Ikan Tangkapan di Laut Jawa Menurun Akibat Lautan Tercemar Oleh Sampah

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkap adanya penurunan potensi sumber daya alam di laut Jawa akibat tercemar oleh sampah.

Alhasil, pasokan ikan di laut tersebut makin menipis. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Ahmad Koswara menuturkan tren itu tercermin dari makin sedikitnya nelayan yang menangkap ikan di sekitar perairan Jawa.

Dari data yang dihimpun Kementerian KKP, pasokan ikan tangkap saat ini telah bergeser ke arah timur tepatnya ke wilayah Maluku hingga Papua.