Keseruan Lomba Makan Kerupuk Saat CFD di Kediri

Bisnis.com, JAKARTA - Dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, berbagai lomba digelar dipenjuru nusantara untuk memeriahkan suasana.

Salah satunya di Kota Kediri, disana lomba diadakan bertepatan dengan kegiatan Car Free Day (CFD). Masyarakat tampak antusias mengikuti dan menyaksikan perlombaan yang berlangsung meriah di tengah area bebas kendaraan tersebut.

Berbagai lomba yang diselenggarakan pemerintah daerah setempat tersebut sebagai upaya memperkuat persatuan dan memperkuat rasa nasionalisme warga.