Sambut Hari Kemerdekaan, Aksi Teatrikal Drama Kolosal Perjuangan Meriahkan CFD di Bundaran HI

Bisnis.com, JAKARTA - Teatrikal Surabaya berkolaborasi dengan Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) menyelenggarakan aksi teatrikal drama kolosal Pertempuran Empat Hari di Surakarta atau Serangan Umum Surakarta saat hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) atau car free day (CFD).

Aksi tersebut diselenggarakan dalam rangka memperingati hari Veteran sekaligus menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia.

Drama menggambarkan peristiwa heroik saat rakyat dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) bertempur mempertahankan Kota Surakarta dari agresi militer Belanda pada Juli 1949, dengan diiringi narasi sejarah dan lagu-lagu perjuangan