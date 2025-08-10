Bisnis Indonesia Premium
Sambut Hari Kemerdekaan, Aksi Teatrikal Drama Kolosal Perjuangan Meriahkan CFD di Bundaran HI

Aksi teatrikal ini diselenggarakan dalam rangka memperingati hari Veteran sekaligus menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia.
Arief Hermawan Prioutomo
Arief Hermawan Prioutomo - Bisnis.com
Minggu, 10 Agustus 2025 | 14:00
Bisnis.com, JAKARTA - Teatrikal Surabaya berkolaborasi dengan Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) menyelenggarakan aksi teatrikal drama kolosal Pertempuran Empat Hari di Surakarta atau Serangan Umum Surakarta saat hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) atau car free day (CFD).

Aksi tersebut diselenggarakan dalam rangka memperingati hari Veteran sekaligus menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia.

Drama menggambarkan peristiwa heroik saat rakyat dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) bertempur mempertahankan Kota Surakarta dari agresi militer Belanda pada Juli 1949, dengan diiringi narasi sejarah dan lagu-lagu perjuangan

Sambut Hari Kemerdekaan, Aksi Teatrikal Drama Kolosal Perjuangan Meriahkan CFD di Bundaran HI
Sejumlah pemain menampilkan teatrikal drama kolosal Pertempuran Empat Hari di Surakarta atau Serangan Umum Surakarta saat hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) atau car free day (CFD) di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (10/8/2025). Bisnis/Arief Hermawan P
Sambut Hari Kemerdekaan, Aksi Teatrikal Drama Kolosal Perjuangan Meriahkan CFD di Bundaran HI
Sejumlah pemain menampilkan teatrikal drama kolosal Pertempuran Empat Hari di Surakarta atau Serangan Umum Surakarta saat hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) atau car free day (CFD) di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (10/8/2025). Bisnis/Arief Hermawan P
Sambut Hari Kemerdekaan, Aksi Teatrikal Drama Kolosal Perjuangan Meriahkan CFD di Bundaran HI
Sejumlah pemain menampilkan teatrikal drama kolosal Pertempuran Empat Hari di Surakarta atau Serangan Umum Surakarta saat hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) atau car free day (CFD) di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (10/8/2025). Bisnis/Arief Hermawan P
Sambut Hari Kemerdekaan, Aksi Teatrikal Drama Kolosal Perjuangan Meriahkan CFD di Bundaran HI
Sejumlah pemain menampilkan teatrikal drama kolosal Pertempuran Empat Hari di Surakarta atau Serangan Umum Surakarta saat hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) atau car free day (CFD) di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (10/8/2025). Bisnis/Arief Hermawan P
Penulis : Arief Hermawan Prioutomo
Editor : Abdullah Azzam

