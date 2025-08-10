Jumlah Penumpang KRL Jabodetabek Pada Semester I/2025 Meningkat 6,13%

Bisnis.com, JAKARTA - PT Kereta Commuter Indonesia mencatat jumlah pengguna kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek mencapai 166,4 juta penumpang sepanjang semester I/2025, meningkat 6,13% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 156 juta penumpang.

Rata-rata pengguna moda transportasi tersebut sebanyak 1 juta penumpang per hari, di mana pengguna tertinggi tercatat pada 5 Juni 2025 dengan jumlah menebus 1,3 juta orang.

Pencapaian ini diraih meski perusahaan tengah menghadapi krisis armada akibat konservasi dan pensiunnya sejumlah trainset. Namun, penumpang diprediksi akan terus meningkat seiring adanya kereta baru