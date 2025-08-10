Bisnis Indonesia Premium
Kunjungan Wisatawan Nusantara ke Kaltim Hingga Juni 2025 Mencapai 4 Juta

Dispar Kaltim menyebutkan sepanjang Januari-Juli 2025 kunjungan wisatawan nusantara (wisnus) ke Kaltim sebanyak lebih dari 4 juta.
Abdullah Azzam
Abdullah Azzam - Bisnis.com
Minggu, 10 Agustus 2025 | 11:00
Bisnis.com, JAKARTA - Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur (Dispar Kaltim) menyebutkan sepanjang Januari-Juli 2025 kunjungan wisatawan nusantara (wisnus) ke Kaltim sebanyak lebih dari 4 juta. Angka tersebut mencapai 60% dari target 6,9 juta kunjungan pada tahun ini.

Sedangkan Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah wisatawan mancanegara (wisman) mencapai 1,42 juta kunjungan pada Juni 2025.

Sebagai Informasi, wisman berkebangsaan Malaysia mendominasi kunjungan ke Indonesia. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan 1,42 juta kunjungan wisman didominasi dari pintu masuk utama, yakni sebanyak 1.248.495 kunjungan pada Juni 2025.

Pada periode yang sama, wisman yang masuk melalui pintu masuk perbatasan mencapai 167.470 kunjungan. Ini artinya, total kunjungan wisman mencapai 1,41 juta kunjungan pada Juni 2025.

Sejumlah wisatawan bermain di Pantai Kilang Mandiri, Balikpapan, Kalimantan Timur, Sabtu (9/8/2025). ANTARA FOTO/Aditya Nugroho
Sejumlah wisatawan bermain di Pantai Kilang Mandiri, Balikpapan, Kalimantan Timur, Sabtu (9/8/2025). ANTARA FOTO/Aditya Nugroho
Penulis : Abdullah Azzam
Editor : Abdullah Azzam

