Sebanyak 12 Tim Ikuti Turnamen Mini Soccer Menkomdigi CUP 2025

Bisnis.com, JAKARTA - Dalam rangka menyemarakkan Hari Bhakti Postel Ke-80, IndoTelko Group menyelenggarakan Turnamen Mini Soccer Menkomdigi CUP 2025, yang diikuti 12 tim mini soccer dari perwakilan perusahaan telekomunikasi dan jurnalis dari berbagai media.

Kompetisi olahraga tahunan yang memperebutkan piala Menteri Komdigi ini digelar sebagai wadah untuk bersilaturahmi dan memperkuat ekosistem telekomunikasi dan digital di Tanah Air, sekaligus menyambut HUT ke-80 RI.

Sebagai informasi, Hari Bhkati Postel diperingati setiap tahun untuk mengenang sejarah perkembangan pos dan telekomunikasi di Indonesia. Pada 27 September 1945, para pejuang Indonesia berhasil merebut gedung pusat telekomunikasi dan pos di Bandung dari pendudukan Jepang