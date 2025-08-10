Bisnis Indonesia Premium
Sebanyak 12 Tim Ikuti Turnamen Mini Soccer Menkomdigi CUP 2025

Turnamen Mini Soccer Menkomdigi CUP 2025 diikuti 12 tim mini soccer dari perwakilan perusahaan telekomunikasi dan jurnalis dari berbagai media.
Minggu, 10 Agustus 2025 | 10:00
Bisnis.com, JAKARTA - Dalam rangka menyemarakkan Hari Bhakti Postel Ke-80, IndoTelko Group menyelenggarakan Turnamen Mini Soccer Menkomdigi CUP 2025, yang diikuti 12 tim mini soccer dari perwakilan perusahaan telekomunikasi dan jurnalis dari berbagai media.

Kompetisi olahraga tahunan yang memperebutkan piala Menteri Komdigi ini digelar sebagai wadah untuk bersilaturahmi dan memperkuat ekosistem telekomunikasi dan digital di Tanah Air, sekaligus menyambut HUT ke-80 RI.

Sebagai informasi, Hari Bhkati Postel diperingati setiap tahun untuk mengenang sejarah perkembangan pos dan telekomunikasi di Indonesia. Pada 27 September 1945, para pejuang Indonesia berhasil merebut gedung pusat telekomunikasi dan pos di Bandung dari pendudukan Jepang

Direktur Jenderal Infrastruktur Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Wayan Toni Supriyanto (kiri) menerima jersey dari Wakil Pemimpin Umum IndoTelko, Setia Gunawan selaku Ketua Umum Hari Bhakti Postel ke-80 saat membuka Turnamen Mini Soccer Menkomdigi CUP 2025 di Jakarta, Sabtu (9/8/2025). Bisnis/Arief Hermawan P
1 / 3
Direktur Jenderal Infrastruktur Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Wayan Toni Supriyanto melakukan kontrol bola saat bertanding dalam Turnamen Mini Soccer Menkomdigi CUP 2025 di Jakarta, Sabtu (9/8/2025). Bisnis/Arief Hermawan P
2 / 3
Sejumlah pemain berebut bola saat bertanding dalam Turnamen Mini Soccer Menkomdigi CUP 2025 di Jakarta, Sabtu (9/8/2025). Bisnis/Arief Hermawan P
3 / 3
