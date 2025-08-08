Bisnis Indonesia Premium
Sekolah Rakyat di Bali Meriahkan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI

Sekolah Rakyat yang diprogramkan pemerintah diharapkan dapat membekali siswa untuk meningkatkan kehidupan masa depan dan membantu keluarga kurang mampu.
Yayus Yuswoprihanto
Yayus Yuswoprihanto - Bisnis.com
Jumat, 8 Agustus 2025 | 15:00
Bisnis.com, JAKARTA - Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan, Bali, menggelar kegiatan dalam rangka menyemarakan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Acara yang digelar Kementerian Pekerjaan Umum bekerja sama dengan Sentra Mahatmiya Bali diisi dengan sejumlah kegiatan seperti praktik pemilihan sampah dan praktik mencuci tangan serta menampilkan permainan tradisional.

Menurut Kepala Staf Kepresidenan (KSP) AM Putranto, keberadaan Sekolah Rakyat yang diprogramkan pemerintah melalui Kementerian Sosial diharapkan dapat membekali anak atau siswa-siswi guna meningkatkan kehidupannya di masa depan dan sangat membantu orang tua atau keluarga yang belum mampu untuk menyekolahkan anaknya.

Sekolah Rakyat merupakan salah satu program dari Presiden Prabowo Subianto yang peduli dengan dunia pendidikan, dan menyasar tidak hanya orang yang sudah mapan dalam hal ini tenaga pendidik, namun juga peserta yang dari keluarga kurang mampu. Melalui sekolah ini pemerintah mencoba untuk memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara khususnya bagi masyarakat.

Sejumlah peserta didik mengikuti permainan memindahkan kelereng di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan, Bali, Jumat (8/8/2025). Antara/Nyoman Hendra Wibowo/YU
Seorang instruktur memberikan penjelasan kepada sejumlah peserta didik saat mengikuti praktik mencuci tangan di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan, Bali, Jumat (8/8/2025). Antara/Nyoman Hendra Wibowo/YU
Sejumlah peserta didik mengikuti praktik pemilihan sampah di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan, Bali, Jumat (8/8/2025). Antara/Nyoman Hendra Wibowo/YU
