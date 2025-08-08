Anggota Paskibraka Mencoba Pakaian Dinas Upacara

Bisnis.com, JAKARTA - Sebanyak 76 anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional yang berasal dari 38 provinsi di Indonesia melakukan fitting Pakaian Dinas Upacara (PDU) di Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Wiladatika, Cibubur, Jakarta. PDU tersebut akan digunakan dalam Upacara HUT ke-80 Kemerdekaan RI. Sebelumnya para anggota Paskibraka tersebut telah mengikuti latihan upacara gabungan.

Menurut rencana Presiden Prabowo Subianto mengukuhkan anggota Paskibraka pada 13 Agustus 2025 di Istana Kepresidenan R, yang dilanjutkan dengan penganugerahan tanda kehormatan kepada sejumlah individu, kelompok, dan institusi.