Pawai Kemerdekaan Tampilkan Parade Kreasi Busana Unik

Bisnis.com, JAKARTA - Ratusan peserta dari kalangan pelajar dan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan mengikuti parade dan gerak jalan kreasi berbusana unik pada kegiatan Pawai Kemerdekaan dalam rangka menyemarakkan peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, di Tabanan, Bali.

Guna memeriahkan HUT ke-80 Kemerdekaan RI, Pemerintah mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai kegiatan seperti upacara bendera, perlombaan tradisional, pesta rakyat, hingga kegiatan kebudayaan. Selain itu Pemerintah juga mengimbau seluruh instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat luas untuk memanfaatkan momen ini secara produktif dan bertanggung jawab demi mempererat persatuan bangsa.