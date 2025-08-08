Senam Anak Indonesia Hebat Pecahkan Rekor MURI

Bisnis.com, JAKARTA - Senam Anak Indonesia Hebat yang digelar di Stadion Benteng Reborn, Kota Tangerang, Banten, berhasil mencetak rekor. Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI). Kegiatan yang diikuti 10.000 pelajar tersebut bertujuan menanamkan gaya hidup sehat sejak dini.
