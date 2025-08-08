Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Senam Anak Indonesia Hebat Pecahkan Rekor MURI

Senam Anak Indonesia Hebat yang diikuti 10.000 pelajar di Kota Tangerang berhasil masuk dalam catatan Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI).
Yayus Yuswoprihanto
Yayus Yuswoprihanto - Bisnis.com
Jumat, 8 Agustus 2025 | 11:26
Share

Bisnis.com, JAKARTA - Senam Anak Indonesia Hebat yang digelar di Stadion Benteng Reborn, Kota Tangerang, Banten, berhasil mencetak rekor. Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI). Kegiatan yang diikuti 10.000 pelajar tersebut bertujuan menanamkan gaya hidup sehat sejak dini.

Senam Anak Indonesia Hebat Pecahkan Rekor MURI
Foto udara para pelajar mengikuti Senam Anak Indonesia Hebat di Stadion Benteng Reborn, Kota Tangerang, Banten, Jumat (8/8/2025). Antara/Putra M. Akbar/YU
1 / 3
Senam Anak Indonesia Hebat Pecahkan Rekor MURI
Foto udara para pelajar mengikuti Senam Anak Indonesia Hebat di Stadion Benteng Reborn, Kota Tangerang, Banten, Jumat (8/8/2025). Antara/Putra M. Akbar/YU
2 / 3
Senam Anak Indonesia Hebat Pecahkan Rekor MURI
Para pelajar mengatur barisan sebelum mengikuti Senam Anak Indonesia Hebat di Stadion Benteng Reborn, Kota Tangerang, Banten, Jumat (8/8/2025). Antara/Putra M. Akbar/YU
3 / 3
Penulis : Yayus Yuswoprihanto
Editor : Yayus Yuswoprihanto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share

Foto Lainnya

Senam Anak Indonesia Hebat Pecahkan Rekor MURI
3+

Senam Anak Indonesia Hebat Pecahkan Rekor MURI

3 jam yang lalu

Anggota Paskibraka Mencoba Pakaian Dinas Upacara
3+

Anggota Paskibraka Mencoba Pakaian Dinas Upacara

4 jam yang lalu

Pawai Kemerdekaan Tampilkan Parade Kreasi Busana Unik
3+

Pawai Kemerdekaan Tampilkan Parade Kreasi Busana Unik

5 jam yang lalu

Warga Eks Kampung Bayam Mulai Tempati Rusun Kampung Susun Bayam
2+

Warga Eks Kampung Bayam Mulai Tempati Rusun Kampung Susun Bayam

6 jam yang lalu

Latihan Gabungan Paskibraka Nasional 2025
2+

Latihan Gabungan Paskibraka Nasional 2025

17 jam yang lalu

Pertumbuhan Penumpang Peswat Hanya 2 Persen
2+

Pertumbuhan Penumpang Peswat Hanya 2 Persen

18 jam yang lalu

Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Strategi Generasi Ketiga Konglomerat Grup Djarum Koleksi Portofolio Investasi Startup
Premium
57 menit yang lalu

Strategi Generasi Ketiga Konglomerat Grup Djarum Koleksi Portofolio Investasi Startup

Target Saham CUAN Terbaru Usai Masuk MSCI Global Standard Index
Premium
2 jam yang lalu

Target Saham CUAN Terbaru Usai Masuk MSCI Global Standard Index

Artikel Premium Lainnya

Berita Terkini lainnya

ESDM Kebut Proyek Bioetanol di Merauke, Beroperasi Mulai 2027
Energi & Tambang
9 menit yang lalu

ESDM Kebut Proyek Bioetanol di Merauke, Beroperasi Mulai 2027

Prediksi Skor PSM Vs Persijap 8 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview
Bola Indonesia
22 menit yang lalu

Prediksi Skor PSM Vs Persijap 8 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Jumat 8 Agustus 2025
Kurs
23 menit yang lalu

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Jumat 8 Agustus 2025

Respons Hary Tanoe Usai MNC Tourism (KPIG) Masuk MSCI Small Cap Index
Korporasi
26 menit yang lalu

Respons Hary Tanoe Usai MNC Tourism (KPIG) Masuk MSCI Small Cap Index

Pangdam Jaya Deddy Suryadi Siapkan 4 Pilar Program Strategis
Metro
31 menit yang lalu

Pangdam Jaya Deddy Suryadi Siapkan 4 Pilar Program Strategis

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Kasus Jiwasraya: GMNI Pertanyakan Pengawasan OJK

Kasus Jiwasraya: GMNI Pertanyakan Pengawasan OJK

Virus Wuhan, SARS, Ular atau Kelelawar, dan Kesigapan China

Virus Wuhan, SARS, Ular atau Kelelawar, dan Kesigapan China

Ini Rapor Pemain AC Milan vs Brescia

Ini Rapor Pemain AC Milan vs Brescia

Citilink Cetak Rekor Net Profit Tertinggi

Citilink Cetak Rekor Net Profit Tertinggi

Misil Iran Bikin 34 Prajurit AS Trauma Otak

Misil Iran Bikin 34 Prajurit AS Trauma Otak

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

05 Agustus 2025

Foto

Senam Anak Indonesia Hebat Pecahkan Rekor MURI
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

BCA (BBCA) Beri Kisi-Kisi Pembagian Dividen Interim 2025

2

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Kamis 7 Agustus 2025

3

Ini Hasil Rebalancing Indeks MSCI, Saham DSSA, CUAN, PTRO, hingga AADI Masuk Barisan

4

Rebalancing Saham MSCI, Menilik Kinerja di Indonesia Berbanding Global Sejak 2013

5

Saham Royal Dividen Masih Murah, Cek Daftar Emiten Mercy Harga Bajaj