Pertumbuhan Penumpang Peswat Hanya 2 Persen

Bisnis.com, JAKARTA — Pemulihan penerbangan domestik dari efek pandemi Covid-19 tampaknya masih perlu waktu lebih lama.

Pasalnya Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memproyeksikan pertumbuhan penumpang hanya 2% pada tahun ini.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Perusahaan Penerbangan Nasional Indonesia atau Indonesia National Air Carriers Association (INACA) Bayu Sutanto membenarkan data Kemenhub tersebut.

Di mana pertumbuhan domestik tidak signifikan, sementara internasional lebih tinggi secara tahunan.



per Juni 2025 Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat bahwa rute penerbangan dalam negeri mencapai 301 rute yang dilayani oleh 16 maskapai. Jumlah tersebut lebih banyak dari rute internasional sebanyak 129 rute.