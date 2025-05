BSI Raih Penghargaan Pada Ajang Euromoney Islamic Finance Awards 2025

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) mencatatkan prestasi gemilang pada ajang Euromoney Islamic Finance Awards 2025 dengan meraih penghargaan bidang Environmental, Social, & Governance (ESG) dan Wealth Management. BSI menjadi satu-satunya bank syariah yang berhasil meraih tiga kategori ESG.

Yakni The World’s Best Islamic Bank for ESG, Asia’s Best Islamic Bank for ESG, dan Indonesia’s Best Islamic Bank for ESG. Selain itu, BSI juga berhasil mendapatkan Indonesia’s Best Islamic Bank for Wealth Management.