Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Komitmen Anti Korupsi

Melalui Panduan Cegah Korupsi (PanCEK) Askrindo berkomitmen menciptakan lingkungan kerja yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi
Himawan Listya Nugraha
Himawan Listya Nugraha - Bisnis.com
Senin, 11 Agustus 2025 | 17:30
Share

Bisnis.com,JAKARTA - Direksi PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) melakukan penandatanganan deklarasi komitmen anti korupsi dalam acara Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi dan Anti Korupsi.

Kegiatan ini sebagai langkah memperkuat komitmen anti korupsi, menguatkan seluruh jajaran terhadap penerapan prinsip anti korupsi dan menjadikan pengendalian gratifikasi sebagai bagian dari sistem manajemen integritas organisasi.

Melalui Panduan Cegah Korupsi (PanCEK) yang disusun oleh KPK dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), Askrindo berkomitmen menciptakan lingkungan kerja yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi

Komitmen Anti Korupsi
Direktur PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) Leonardo Henry Gavaza (dari kiri), Direktur Budhi Novianto, Direktur Utama M Fankar Umran, Kepala Satgas II Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha (AKBU) KPK Roro Wide Sulistyowati, dan Direktur Askrindo R. Mahelan Prabantarikso seusai penandatanganan deklarasi komitmen anti korupsi dalam acara Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi dan Anti Korupsi di Jakarta, Senin (11/8/2025). Bisnis/Himawan L Nugraha
1 / 2
Komitmen Anti Korupsi
Kepala Satgas II Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha (AKBU) KPK Roro Wide Sulistyowati memberikan pemaparan sebelum penandatanganan deklarasi komitmen anti korupsi dalam acara Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi dan Anti Korupsi di Jakarta, Senin (11/8/2025). Bisnis/Himawan L Nugraha
2 / 2
Penulis : Himawan Listya Nugraha
Editor : Nurul Hidayat

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share

Foto Lainnya

Komitmen Anti Korupsi
2+

Komitmen Anti Korupsi

59 menit yang lalu

Capaian Kinerja Kementerian ESDM Semester I 2025
2+

Capaian Kinerja Kementerian ESDM Semester I 2025

1 jam yang lalu

Peluncuran Pesawat Amfibi di Makassar
2+

Peluncuran Pesawat Amfibi di Makassar

2 jam yang lalu

Optimalisasi Pengurangan volume Sampah di TPA Jatibarang
2+

Optimalisasi Pengurangan volume Sampah di TPA Jatibarang

3 jam yang lalu

Tom Lembong Audiensi Dengan Komisi Yudisial
2+

Tom Lembong Audiensi Dengan Komisi Yudisial

3 jam yang lalu

Upaya Menekan Angka Prevalensi Stunting
2+

Upaya Menekan Angka Prevalensi Stunting

4 jam yang lalu

Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

HEAL and MIKA Maintain Healthy Performance
Premium
14 menit yang lalu

HEAL and MIKA Maintain Healthy Performance

Strategi Suksesi Grup Djarum & Seni Bertahan di Lintas Generasi Konglomerat
Premium
44 menit yang lalu

Strategi Suksesi Grup Djarum & Seni Bertahan di Lintas Generasi Konglomerat

Artikel Premium Lainnya

Berita Terkini lainnya

Bahlil Belum Teken Izin Tapak untuk Pembangkit Listrik Nuklir Thorcon
Energi & Tambang
4 menit yang lalu

Bahlil Belum Teken Izin Tapak untuk Pembangkit Listrik Nuklir Thorcon

Kalahkan Dortmund, Penampilan Juventus Dipuji Media Italia
Liga Italia
8 menit yang lalu

Kalahkan Dortmund, Penampilan Juventus Dipuji Media Italia

Saham Incaran Investor Asing: ANTM, TLKM, hingga AMMN Catat Net Buy Jumbo
Bursa & Saham
8 menit yang lalu

Saham Incaran Investor Asing: ANTM, TLKM, hingga AMMN Catat Net Buy Jumbo

Australia Bakal Resmi Akui Negara Palestina di Sidang Umum PBB Ke-80
Internasional
11 menit yang lalu

Australia Bakal Resmi Akui Negara Palestina di Sidang Umum PBB Ke-80

Dedi Mulyadi: Pendapatan Cukai Rokok Jabar Berpeluang Tak Capai Target
Kabar Jabar
14 menit yang lalu

Dedi Mulyadi: Pendapatan Cukai Rokok Jabar Berpeluang Tak Capai Target

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Kasus Jiwasraya: GMNI Pertanyakan Pengawasan OJK

Kasus Jiwasraya: GMNI Pertanyakan Pengawasan OJK

Virus Wuhan, SARS, Ular atau Kelelawar, dan Kesigapan China

Virus Wuhan, SARS, Ular atau Kelelawar, dan Kesigapan China

Ini Rapor Pemain AC Milan vs Brescia

Ini Rapor Pemain AC Milan vs Brescia

Citilink Cetak Rekor Net Profit Tertinggi

Citilink Cetak Rekor Net Profit Tertinggi

Misil Iran Bikin 34 Prajurit AS Trauma Otak

Misil Iran Bikin 34 Prajurit AS Trauma Otak

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Komitmen Anti Korupsi
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Senin, 11 Agustus 2025

2

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Senin 11 Agustus 2025

3

Harga Bitcoin Hari Ini (10/8) Menguat, Penasihat Kripto Trump Mengundurkan Diri

4

Perusahaan Hashim Djojohadikusumo Kembali Borong 30,09 Juta Saham WIFI

5

Prospek Saham yang Masuk MSCI Sebelum Efektif di Akhir Agustus 2025