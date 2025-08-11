Diskusi Tantangan & Masalah Terkini Industri Asuransi

Bisnis.com, JAKARTA - Bisnis Indonesia menyelenggarakan sharing session bersama salah satu tokoh berpengaruh di industri asuransi, yakni Komisaris Utama / Komisaris Independen IndonesiaRe Julian Noor.

Diskusi yang mengusung tema Tantangan & Masalah Terkini Industri Asuransi ini mengulas tentang isu-isu di berbagai aspek industri asuransi yang memainkan peran penting dalam sistem keuangan dan perlindungan risiko, baik bagi individu maupun korporasi.

Pada kesempatan ini, Julian Noor membagikan wawasan strategis seputar dinamika industri asuransi dan reasuransi, termasuk sektor syariah. Selain itu diskusi membahas tentang langkah-langkah perbaikan dan reformasi yang dibutuhkan untuk memperkuat fondasi industri keuangan ke depan.