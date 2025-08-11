Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Diskusi Tantangan & Masalah Terkini Industri Asuransi

Sharing session bersama salah satu tokoh berpengaruh di industri asuransi Komisaris Utama / Komisaris Independen IndonesiaRe Julian Noor
Himawan Listya Nugraha
Himawan Listya Nugraha - Bisnis.com
Senin, 11 Agustus 2025 | 19:31
Share

Bisnis.com, JAKARTA - Bisnis Indonesia menyelenggarakan sharing session bersama salah satu tokoh berpengaruh di industri asuransi, yakni Komisaris Utama / Komisaris Independen IndonesiaRe Julian Noor.

Diskusi yang mengusung tema Tantangan & Masalah Terkini Industri Asuransi ini mengulas tentang isu-isu di berbagai aspek industri asuransi yang memainkan peran penting dalam sistem keuangan dan perlindungan risiko, baik bagi individu maupun korporasi.

Pada kesempatan ini, Julian Noor membagikan wawasan strategis seputar dinamika industri asuransi dan reasuransi, termasuk sektor syariah. Selain itu diskusi membahas tentang langkah-langkah perbaikan dan reformasi yang dibutuhkan untuk memperkuat fondasi industri keuangan ke depan.

Diskusi Tantangan & Masalah Terkini Industri Asuransi
Komisaris Utama/Komisaris Independen PT Reasuransi Indonesia Utama (Indonesia Re) Julian Noor menyampaikan paparan saat diskusi bertema Tantangan & Masalah Terkini Industri Asuransi di kantor Bisnis Indonesia, Jakarta, Senin (11/8/2025). Bisnis/Arief Hermawan P
1 / 3
Diskusi Tantangan & Masalah Terkini Industri Asuransi
Komisaris Utama/Komisaris Independen PT Reasuransi Indonesia Utama (Indonesia Re) Julian Noor menyampaikan paparan saat diskusi bertema Tantangan & Masalah Terkini Industri Asuransi di kantor Bisnis Indonesia, Jakarta, Senin (11/8/2025). Bisnis/Arief Hermawan P
2 / 3
Diskusi Tantangan & Masalah Terkini Industri Asuransi
Presiden Direktur Bisnis Indonesia Group Lulu Terianto (kiri) menyerahkan cendera mata kepada Komisaris Utama/Komisaris Independen PT Reasuransi Indonesia Utama (Indonesia Re) Julian Noor seusai diskusi bertema Tantangan & Masalah Terkini Industri Asuransi di kantor Bisnis Indonesia, Jakarta, Senin (11/8/2025). Bisnis/Arief Hermawan P
3 / 3
Penulis : Himawan Listya Nugraha
Editor : Nurul Hidayat

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share

Foto Lainnya

Pasar Kreatif Bandung 2025
2+

Pasar Kreatif Bandung 2025

3 jam yang lalu

Diskusi Tantangan & Masalah Terkini Industri Asuransi
3+

Diskusi Tantangan & Masalah Terkini Industri Asuransi

3 jam yang lalu

Rencana Perubahan Indikator Kemiskinan
2+

Rencana Perubahan Indikator Kemiskinan

4 jam yang lalu

Komitmen Anti Korupsi
2+

Komitmen Anti Korupsi

5 jam yang lalu

Capaian Kinerja Kementerian ESDM Semester I 2025
2+

Capaian Kinerja Kementerian ESDM Semester I 2025

6 jam yang lalu

Peluncuran Pesawat Amfibi di Makassar
2+

Peluncuran Pesawat Amfibi di Makassar

7 jam yang lalu

Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

From Cigarettes to Cyberspace: How Hartono Expanded the Djarum Empire
Premium
1 jam yang lalu

From Cigarettes to Cyberspace: How Hartono Expanded the Djarum Empire

CPIN vs JPFA: Comparison of Profitability and Operational Health
Premium
1 jam yang lalu

CPIN vs JPFA: Comparison of Profitability and Operational Health

Artikel Premium Lainnya

Berita Terkini lainnya

Wali Kota Bandung Farhan Minta Bandara Husein Sastranegara Diaktifkan Kembali
Kabar Jabar
15 menit yang lalu

Wali Kota Bandung Farhan Minta Bandara Husein Sastranegara Diaktifkan Kembali

Arah Harga Emas Hari Ini (11/8) di Pasar Komoditas
Emas
28 menit yang lalu

Arah Harga Emas Hari Ini (11/8) di Pasar Komoditas

Kinerja ESDM Semester I/2025, Pengamat Soroti Tantangan Hilirisasi dan Kepastian Hukum
Energi & Tambang
44 menit yang lalu

Kinerja ESDM Semester I/2025, Pengamat Soroti Tantangan Hilirisasi dan Kepastian Hukum

Pramono Anung Gandeng Kuala Lumpur Demi Atasi Kemacetan Jakarta
Metro
1 jam yang lalu

Pramono Anung Gandeng Kuala Lumpur Demi Atasi Kemacetan Jakarta

From Cigarettes to Cyberspace: How Hartono Expanded the Djarum Empire
News Insight
1 jam yang lalu

From Cigarettes to Cyberspace: How Hartono Expanded the Djarum Empire

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Kasus Jiwasraya: GMNI Pertanyakan Pengawasan OJK

Kasus Jiwasraya: GMNI Pertanyakan Pengawasan OJK

Virus Wuhan, SARS, Ular atau Kelelawar, dan Kesigapan China

Virus Wuhan, SARS, Ular atau Kelelawar, dan Kesigapan China

Ini Rapor Pemain AC Milan vs Brescia

Ini Rapor Pemain AC Milan vs Brescia

Citilink Cetak Rekor Net Profit Tertinggi

Citilink Cetak Rekor Net Profit Tertinggi

Misil Iran Bikin 34 Prajurit AS Trauma Otak

Misil Iran Bikin 34 Prajurit AS Trauma Otak

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Pasar Kreatif Bandung 2025
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Senin, 11 Agustus 2025

2

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Senin 11 Agustus 2025

3

Prospek Saham yang Masuk MSCI Sebelum Efektif di Akhir Agustus 2025

4

Perusahaan Hashim Djojohadikusumo Kembali Borong 30,09 Juta Saham WIFI

5

Nilai Tukar Rupiah Hari Ini (11/8) Diperkirakan Bergerak Direntang Sempit