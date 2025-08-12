PART Tambah Lini Usaha Alat Dapur

PT Cipta Perdana Lancar Tbk. (PART), produsen komponen otomotif, elektronik dan sanitasi, per Juli 2025 menyerap belanja modal (capital expenditure/capex) senilai Rp59 miliar, dengan menambah lini usaha alat dapur yakni food tray (nampan) dan alat-alat mesin pertanian.

Perseroan melakuan diversifikasi usaha tersebut lantaran memproduksi food tray untuk mendukung Badan Gizi Nasional pada program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Perseroan saat ini telah memiliki 12 mesin untuk memproduksi food tray namun tetap mengandalkan lini bisnis utamanya yaitu memproduksi komponen otomotif untuk kendaraan bermotor roda dua dan roda empat.

Manajemen PART relatif minim tidak terdampak dari penyusutan industri otomotif, khususnya mobil.

Para pemegang saham pada RUPSLB juga menyetujui penggunaan pinjaman atau kredit senilai Rp74 miliar dari PT Bank Central Asia Tbk. Dana tersebut digunakan untuk kebutuhan modal membiayai kegiatan usaha. Selain itu perseroan juga menetapkan Reyniel Fero Walandouw sebagai Komisaris Independen.

Pada 2024, PART mencatat pendapatan Rp267,37 miliar, meningkat 12,18% dari Rp238,10 miliar pada tahun sebelumnya. Sedangkan laba bersih melonjak sebesar 45,43% atau menjadi Rp23,23 miliar dari Rp15,98 miliar. Pada Juni 2025, PART mengantongi laba bersih senilai Rp8,56 miliar.