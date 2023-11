Workshop Transformasi Pembayaran Digital di Indonesia

Head of Treasury and Trade Solutions Citibank, N.A., Indonesia Yoanna Darwin (kanan), Sales Head Treasury and Trade Solutions Fery Kasiman (tengah), dan Country Head of Public Affairs Puni A. Anjungsari berbincang di sela-sela acara Media Workshop di Jakarta, Rabu (1/11/2023). Workshop bertajuk Institutional Banking dalam Mendorong Transformasi Sistem Pembayaran di Indonesia tersebut membahas terkait mengidentifikasi bagaimana transformasi pembayaran digital dapat berdampak pada ekosistem bisnis yang lebih luas hingga pentingnya kolaborasi antara fintech maupun e-commerce dengan institusi perbankan. Bisnis/Fanny Kusumawardhani