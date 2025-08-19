Larangan Memutar Musik di Bus

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah perusahaan otobus (PO) kini memilih untuk tidak lagi memutar musik di armada mereka lantaran khawatir terbebani tagihan royalti hingga ratusan juta rupiah.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM menegaskan, setiap pelaku usaha yang memutar musik di ruang publik, termasuk restoran, kafe, pusat kebugaran, hotel, hingga transportasi umum, wajib membayar royalti kepada pencipta maupun pemilik hak terkait.

Kewajiban pembayaran royalti tersebut dilakukan melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), sesuai amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 mengenai Pengelolaan Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

LMKN bertugas menghimpun serta menyalurkan royalti kepada para pencipta dan pemilik hak terkait secara proporsional.