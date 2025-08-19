Kirab Budaya Hari Provinsi Jawa Barat

Bisnis.com,JAKARTA - Dalam rangka menyemarakkan Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Barat, pada Selasa (19/8/2025) digelar Kirab Budaya dengan rute perjalanan beberapa jalan di Kota Bandung, dimulai dari Gedung Merdeka dan berakhir di Gedung Sate.

Kirab Budaya yang diikuti Kepala dan Wakil Kepala Daerah, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat, perwakilan desa, seniman, sanggar, dan komunitas ini, menampilkan keindahan kostum kerajaan, cerita rakyat, atraksi seni tradisional, hingga dongdang berisi makanan khas Jawa Barat.