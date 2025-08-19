Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kirab Budaya Hari Provinsi Jawa Barat

Kirab Budaya digelar dalam rangka menyemarakkan Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Barat dengan rute perjalanan beberapa jalan di Kota Bandung
Nurul Hidayat
Nurul Hidayat - Bisnis.com
Selasa, 19 Agustus 2025 | 19:00
Share

Bisnis.com,JAKARTA - Dalam rangka menyemarakkan Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Barat, pada Selasa (19/8/2025) digelar Kirab Budaya dengan rute perjalanan beberapa jalan di Kota Bandung, dimulai dari Gedung Merdeka dan berakhir di Gedung Sate.

Kirab Budaya yang diikuti Kepala dan Wakil Kepala Daerah, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat, perwakilan desa, seniman, sanggar, dan komunitas ini, menampilkan keindahan kostum kerajaan, cerita rakyat, atraksi seni tradisional, hingga dongdang berisi makanan khas Jawa Barat.

Kirab Budaya Hari Provinsi Jawa Barat
Peserta menampilkan kostum kerajaan dan cerita rakyat Jawa Barat saat mengikuti Kirab Budaya dalam rangkaian Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Barat melintas di Jalan Wastukencana, Bandung, Jawa Barat, Selasa (19/8/2025). Bisnis/Rachman
1 / 3
Kirab Budaya Hari Provinsi Jawa Barat
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (depan) menunggangi kuda mengikuti Kirab Budaya dalam rangkaian Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Barat melintas di Jalan Wastukencana, Bandung, Jawa Barat, Selasa (19/8/2025). Bisnis/Rachman
2 / 3
Kirab Budaya Hari Provinsi Jawa Barat
Peserta menampilkan kostum kerajaan dan cerita rakyat Jawa Barat saat mengikuti Kirab Budaya dalam rangkaian Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Barat melintas di Jalan Wastukencana, Bandung, Jawa Barat, Selasa (19/8/2025). Bisnis/Rachman
3 / 3
Penulis : Nurul Hidayat
Editor : Nurul Hidayat

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share

Foto Lainnya

Proyeksi Beras Nasional Surplus September 2025
2+

Proyeksi Beras Nasional Surplus September 2025

4 jam yang lalu

Larangan Memutar Musik di Bus
2+

Larangan Memutar Musik di Bus

5 jam yang lalu

Kirab Budaya Hari Provinsi Jawa Barat
3+

Kirab Budaya Hari Provinsi Jawa Barat

6 jam yang lalu

Warga Diminta Siap Antisipasi Banjir Rob di Pesisir Utara Jakarta
2+

Warga Diminta Siap Antisipasi Banjir Rob di Pesisir Utara Jakarta

7 jam yang lalu

2.000 Lowongan Pekerjaan Tersedia di JobFest 2025
2+

2.000 Lowongan Pekerjaan Tersedia di JobFest 2025

7 jam yang lalu

Raker Komisi XI DPR Dengan BUMN dan BPI Danantara Indonesia
2+

Raker Komisi XI DPR Dengan BUMN dan BPI Danantara Indonesia

8 jam yang lalu

Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Tenaga Pendorong Kalbe Farma (KLBF) Jadi Saham Incaran Sektor Kesehatan
Premium
3 jam yang lalu

Tenaga Pendorong Kalbe Farma (KLBF) Jadi Saham Incaran Sektor Kesehatan

Menjaga Momentum Kebangkitan Industri Maritim RI
Premium
4 jam yang lalu

Menjaga Momentum Kebangkitan Industri Maritim RI

Artikel Premium Lainnya

Berita Terkini lainnya

Kebakaran Apartemen City Park Jakbar, Tim Damkar Sebut Nihil Korban
Metro
22 menit yang lalu

Kebakaran Apartemen City Park Jakbar, Tim Damkar Sebut Nihil Korban

Rekor! Investasi Mobil Listrik China Lebih Deras di Luar Negeri
Bisnis Otomotif
26 menit yang lalu

Rekor! Investasi Mobil Listrik China Lebih Deras di Luar Negeri

Mendag Sidak Gudang Pakaian Bekas di Bandung, Rusak Industri Tekstil
Jasa & Niaga
1 jam yang lalu

Mendag Sidak Gudang Pakaian Bekas di Bandung, Rusak Industri Tekstil

MTI Kritisi Rencana Menhub Hapus Jembatan Timbang yang Rawan Pungli
Transportasi & Logistik
1 jam yang lalu

MTI Kritisi Rencana Menhub Hapus Jembatan Timbang yang Rawan Pungli

Kemendagri Minta Pemda Evaluasi Kenaikan PBB P2
Nasional
2 jam yang lalu

Kemendagri Minta Pemda Evaluasi Kenaikan PBB P2

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Kasus Jiwasraya: GMNI Pertanyakan Pengawasan OJK

Kasus Jiwasraya: GMNI Pertanyakan Pengawasan OJK

Virus Wuhan, SARS, Ular atau Kelelawar, dan Kesigapan China

Virus Wuhan, SARS, Ular atau Kelelawar, dan Kesigapan China

Ini Rapor Pemain AC Milan vs Brescia

Ini Rapor Pemain AC Milan vs Brescia

Citilink Cetak Rekor Net Profit Tertinggi

Citilink Cetak Rekor Net Profit Tertinggi

Misil Iran Bikin 34 Prajurit AS Trauma Otak

Misil Iran Bikin 34 Prajurit AS Trauma Otak

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Proyeksi Beras Nasional Surplus September 2025
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga Emas Hari Ini, Selasa 19 Agustus 2025 di Pasar Komoditas

2

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Selasa, 19 Agustus 2025 Turun Tipis

3

Harga Emas dan Buyback di Pegadaian Hari Ini Selasa (19/9): LM Antam, UBS, dan Galeri 24 Beda Nasib

4

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Selasa 19 Agustus 2025

5

Harga Emas Antam Hari Ini Selasa, 19 Agustus Naik jadi Rp1.897.000 per Gram