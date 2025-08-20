Peluang Akuisis Bank Syariah

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) pertimbangkan akuisisi bank syariah jelang spin-off unit syariah, meski belum ada rencana konkret. Spin-off diharapkan efektif 4 Mei 2026.

Direktur Utama CIMB Niaga Lani Darmawan mengatakan, secara prinsip pihaknya tidak menutup kemungkinan untuk melakukan akuisisi guna memperbesar skala bisnis syariah.

Meski demikian, Lani menegaskan hingga saat ini CIMB Niaga belum memiliki rencana konkret.

Sebagaimana diketahui, CIMB Niaga tengah mempersiapkan spin off unit usaha syariah untuk menjadi bank umum syariah. Langkah ini sejalan dengan ketentuan regulator yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK).