Harga Beras Diatas harga Eceran Tertinggi

Harga beras premium dan medium masih melampaui harga eceran tertinggi (HET), sedangkan daging ayam turun.
Nurul Hidayat
Nurul Hidayat - Bisnis.com
Rabu, 20 Agustus 2025 | 10:00
Bisnis.com, JAKARTA - Harga beras premium dan medium masih melampaui harga eceran tertinggi (HET), sedangkan daging ayam turun.

Menurut data Badan Pangan Nasional (Bapanas) Selasa (19/8) pukul 08.28 WIB, harga rata-rata beras premium di tingkat konsumen secara nasional sebesar Rp15.881 per kilogram, atau turun 1,67% dibandingkan harga pada hari sebelumnya.

Namun, harga tersebut masih di atas harga eceran tertinggi (HET) beras premium di tingkat nasional yang sebesar Rp14.900 per kilogram. Selanjutnya, harga rata-rata beras medium di tingkat konsumen secara nasional sebesar Rp14.113 per kilogram, atau turun 1,63% dari harga kemarin.

Calon pembeli memilih produk beras di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta, Selasa (19/8/2025). Bisnis/Fanny Kusumawardhani
Calon pembeli memilih produk beras di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta, Selasa (19/8/2025). Bisnis/Fanny Kusumawardhani
Penulis : Nurul Hidayat
Editor : Nurul Hidayat

