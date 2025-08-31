Bisnis Indonesia Premium
Prabowo Minta TNI-Polri Tegas terhadap Perusuh dan Pelaku Penjarahan

Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat untuk tetap tenang dan percaya kepada pemerintah di tengah meningkatnya tensi politik dan aksi massa belakangan ini
Nurul Hidayat

Minggu, 31 Agustus 2025 | 16:36
Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat untuk tetap tenang dan percaya kepada pemerintah di tengah meningkatnya tensi politik dan aksi massa belakangan ini.

Prabowo menegaskan pemerintah bersama seluruh partai politik, termasuk yang berada di luar koalisi, berkomitmen memperjuangkan kepentingan rakyat.

Hal ini dikatakannya saat menyampaikan keterangan pers resmi bersama sejumlah Ketua Umum Partai Politik baik dari dalam maupun luar koalisi, serta pimpinan DPR dan MPR di Istana Merdeka, Minggu (31/8/2025). “Saya minta sungguh-sungguh seluruh warga negara untuk percaya kepada pemerintah, untuk tenang. Pemerintah yang saya pimpin dengan semua partai politik termasuk partai di luar pemerintahan bertekad untuk selalu perjuangkan kepentingan rakyat dan bangsa, termasuk rakyat paling kecil dan tertinggal,” kata Prabowo.

Kepala negara menekankan pentingnya menjaga persatuan nasional dan menolak upaya adu domba. Dia mengajak masyarakat menyuarakan aspirasi dengan cara yang baik dan damai, tanpa melakukan perusakan, kekerasan, penjarahan, atau kerusuhan yang merugikan fasilitas umum.

“Mari jaga persatuan nasional. Indonesia di ambang kebangkitan. Jangan sampai kita terus diadu domba. Suarakan aspirasi yang baik dan damai tanpa merusak, tanpa kekerasan, tanpa penjarahan, tanpa kerusuhan, tanpa perbuatan yang merugikan fasilitas umum,” ujarnya.

Prabowo juga mengingatkan bahwa kerusakan terhadap fasilitas umum sama dengan merugikan masyarakat sendiri karena dibangun dari uang rakyat.

“Kalau merusak fasilitas umum, itu artinya merusak dan menghamburkan uang rakyat. Mari kita saling mengingatkan keluarga kita agar tidak mengikuti kegiatan yang dapat merugikan kepentingan umum,” pungkas Prabowo.

Presiden Prabowo Subianto (tengah) didampingi (kiri ke kanan) Sekjen PKS Muhammad Kholid, Waketum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono, Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua Umum PDIP sekaligus Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum PAN Zulkifli Hasan dan Ketum Partai NasDem Surya Paloh menyampaikan keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (31/8/2025). ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Presiden Prabowo Subianto (kiri) berbincang dengan Ketua Umum PDIP sekaligus Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri (kanan) usai menyampaikan keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (31/8/2025). ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (31/8/2025). ANTARA FOTO/Galih Pradipta












