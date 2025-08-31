Kondisi Rumah Uya Kuya Usai Didatangi Massa Tak Dikenal di Pondok Bambu

Bisnis.com, JAKARTA - Kerusuhan yang meluas di sejumlah titik Jakarta turut berdampak pada rumah milik Anggota DPR RI Surya Utama, yang lebih dikenal sebagai Uya Kuya. Kediaman Uya yang terletak di kawasan Pondok Bambu, Jakarta Timur, didatangi sekelompok massa tak dikenal pada Minggu (31/8/2025) dini hari.

Kondisi rumah mengalami kekacauan. Pintu pagar terbuka, beberapa jendela rusak, dan sejumlah barang terlihat tidak berada pada tempatnya.

Massa dilaporkan membawa sejumlah barang dari dalam rumah, meski belum ada konfirmasi resmi soal jenis dan jumlah kerugian.