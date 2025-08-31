Aksi Unjuk Rasa di Kota Serang

Bisnis.com, JAKARTA - Aksi unjuk rasa yang digelar di Kota Serang, Banten, pada Sabtu (30/8/2025), berakhir ricuh setelah sejumlah pengunjuk rasa menembakkan kembang api ke arah aparat kepolisian yang berjaga.

Massa turun ke jalan untuk mengecam tindakan represif aparat terhadap masyarakat sipil dalam beberapa insiden terakhir serta menuntut pembatalan kenaikan tunjangan bagi anggota DPR yang dianggap tidak berpihak pada rakyat.

Aksi ini merupakan bagian dari gelombang protes yang meluas di beberapa kota besar dalam beberapa hari terakhir. Masyarakat menyuarakan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi rakyat.