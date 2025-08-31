TNI Amankan Rumah Sri Mulyani Pascapenjarahan

Bisnis.com, JAKARTA - Kericuhan dalam aksi unjuk rasa di Jakarta makin meluas hingga ke kawasan permukiman.

Pada Minggu (31/8/2025) dini hari, massa dilaporkan mendatangi sebuah rumah yang diduga milik Menteri Keuangan Sri Mulyani di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan, dan melakukan penjarahan. Rumah yang diduga milik Sri Mulyani itu berada di Jalan Mandar Sektor III, Bintaro, Tangerang Selatan.

Dalam salah satu video yang beredar, penjarahan terjadi sekitar pukul 01.41 WIB. Sejumlah massa terlihat membawa keluar barang-barang kebutuhan rumah tangga seperti kursi, televisi, panci, hingga teko.

Tak berhenti di situ, para penjarah juga disebut mengambil lukisan dan perhiasan dari dalam rumah yang diduga milik Sri Mulyani.