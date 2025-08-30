Gedung DPRD Sulsel Dibakar Massa Aksi 29 Agustus di Makassar

Bisnis.com, JAKARTA - Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan di Makassar dilalap api saat aksi unjuk rasa yang berlangsung hingga dini hari, Sabtu (30/8/2025).

Massa demonstran membakar sebagian gedung dalam aksi penolakan terhadap kenaikan tunjangan anggota DPR dan menuntut pengusutan tuntas atas kasus penabrakan pengemudi ojek daring, Affan Kurniawan.

Kebakaran mulai terlihat sekitar pukul 01.30 WITA, tak lama setelah bentrokan antara massa dan aparat keamanan terjadi di depan gedung DPRD.

Api menjalar cepat dan melahap bagian depan gedung, menyebabkan kerusakan parah pada sejumlah ruangan.

Aksi unjuk rasa ini dipicu oleh keputusan DPR menaikkan tunjangan anggota legislatif yang dianggap tidak berpihak pada kondisi ekonomi masyarakat.

Selain itu, massa juga menuntut keadilan bagi Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek daring yang tewas dalam insiden tabrak lari yang diduga melibatkan kendaraan dinas milik pejabat.