Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Gedung DPRD Sulsel Dibakar Massa Aksi 29 Agustus di Makassar

Demonstran membakar sebagian gedung DPRD dalam aksi penolakan terhadap kenaikan tunjangan anggota DPR dan menuntut pengusutan tuntas penabrakan Affan Kurniawan
Nurul Hidayat
Nurul Hidayat - Bisnis.com
Sabtu, 30 Agustus 2025 | 05:00
Share

Bisnis.com, JAKARTA - Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan di Makassar dilalap api saat aksi unjuk rasa yang berlangsung hingga dini hari, Sabtu (30/8/2025).

Massa demonstran membakar sebagian gedung dalam aksi penolakan terhadap kenaikan tunjangan anggota DPR dan menuntut pengusutan tuntas atas kasus penabrakan pengemudi ojek daring, Affan Kurniawan.

Kebakaran mulai terlihat sekitar pukul 01.30 WITA, tak lama setelah bentrokan antara massa dan aparat keamanan terjadi di depan gedung DPRD.

Api menjalar cepat dan melahap bagian depan gedung, menyebabkan kerusakan parah pada sejumlah ruangan.

Aksi unjuk rasa ini dipicu oleh keputusan DPR menaikkan tunjangan anggota legislatif yang dianggap tidak berpihak pada kondisi ekonomi masyarakat.

Selain itu, massa juga menuntut keadilan bagi Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek daring yang tewas dalam insiden tabrak lari yang diduga melibatkan kendaraan dinas milik pejabat.

Gedung DPRD Sulsel Dibakar Massa Aksi 29 Agustus di Makassar
Pengunjuk rasa melihat gedung DPRD Sulawesi Selatan yang dilalap api saat aksi 29 Agustus di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (30/8/2025) dini hari. ANTARA FOTO/Arnas Padda
1 / 2
Gedung DPRD Sulsel Dibakar Massa Aksi 29 Agustus di Makassar
Pengunjuk rasa membakar gedung DPRD Sulawesi Selatan yang dilalap api saat aksi 29 Agustus di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (30/8/2025) dini hari. ANTARA FOTO/Arnas Padda
2 / 2
Penulis : Nurul Hidayat
Editor : Nurul Hidayat

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share

Foto Lainnya

Gedung DPRD NTB Terbakar
2+

Gedung DPRD NTB Terbakar

36 menit yang lalu

Sesi kualifikasi AP250 ARRC Mandalika 2025
2+

Sesi kualifikasi AP250 ARRC Mandalika 2025

1 jam yang lalu

Aksi Bajingan Lestarikan Tradisi Desa
2+

Aksi Bajingan Lestarikan Tradisi Desa

2 jam yang lalu

Kondisi Terkini Polres Jakarta Timur Yang Dibakar Massa
4+

Kondisi Terkini Polres Jakarta Timur Yang Dibakar Massa

2 jam yang lalu

Wisata Alam Arung Jeram Takengon
2+

Wisata Alam Arung Jeram Takengon

4 jam yang lalu

Kantor DPRD Makassar Ludes Dibakar Massa
5+

Kantor DPRD Makassar Ludes Dibakar Massa

7 jam yang lalu

Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Prospek Adaro Andalan (AADI) usai Laba Semester I/2025 Terkoreksi
Premium
3 jam yang lalu

Prospek Adaro Andalan (AADI) usai Laba Semester I/2025 Terkoreksi

Gebrakan Saham Emas dan Nikel ANTM vs UNTR
Premium
10 jam yang lalu

Gebrakan Saham Emas dan Nikel ANTM vs UNTR

Artikel Premium Lainnya

Berita Terkini lainnya

Penggantian Kapolri Jadi Hak Prerogatif Presiden, Ini Dasar Hukumnya
Hukum
3 menit yang lalu

Penggantian Kapolri Jadi Hak Prerogatif Presiden, Ini Dasar Hukumnya

Fokus Keluarga Muda, Zurich Luncurkan Produk Asuransi yang Beri Perlindungan Hingga Usia 100 Tahun
Asuransi
24 menit yang lalu

Fokus Keluarga Muda, Zurich Luncurkan Produk Asuransi yang Beri Perlindungan Hingga Usia 100 Tahun

Kapolri Listyo Sigit Tegaskan Polisi Siap Tindak Tegas Massa Demo Anarkis
Hukum
27 menit yang lalu

Kapolri Listyo Sigit Tegaskan Polisi Siap Tindak Tegas Massa Demo Anarkis

Pemkot Bandung Pastikan Stok Beras Surplus 54.485 Ton
Kabar Jabar
32 menit yang lalu

Pemkot Bandung Pastikan Stok Beras Surplus 54.485 Ton

Kapolri: Sidang Etik 7 Anggota Brimob yang Lindas Ojol Digelar Pekan Depan
Hukum
36 menit yang lalu

Kapolri: Sidang Etik 7 Anggota Brimob yang Lindas Ojol Digelar Pekan Depan

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Kasus Jiwasraya: GMNI Pertanyakan Pengawasan OJK

Kasus Jiwasraya: GMNI Pertanyakan Pengawasan OJK

Virus Wuhan, SARS, Ular atau Kelelawar, dan Kesigapan China

Virus Wuhan, SARS, Ular atau Kelelawar, dan Kesigapan China

Ini Rapor Pemain AC Milan vs Brescia

Ini Rapor Pemain AC Milan vs Brescia

Citilink Cetak Rekor Net Profit Tertinggi

Citilink Cetak Rekor Net Profit Tertinggi

Misil Iran Bikin 34 Prajurit AS Trauma Otak

Misil Iran Bikin 34 Prajurit AS Trauma Otak

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Gedung DPRD NTB Terbakar
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Sabtu, 30 Agustus 2025 Tembus Rp2.043.000

2

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Sabtu, 30 Agustus Lompat Tinggi

3

Kapitalisasi BEI Menguap Rp195 Triliun Terpapar Demo Rusuh, IHSG Parkir Level 7.830,49

4

Update Operasional Transjakarta, MRT Jakarta, dan KRL Hari Ini

5

Harga Buyback LM Emas Antam, UBS, dan Galeri 24 di Pegadaian Hari Ini Sabtu, 30 Agustus