Kantor DPRD Makassar Ludes Dibakar Massa

Bisnis.com, JAKARTA - Kantor DPRD di Kota Makassar, Sulawesi Selatan dan sejumlah kendaraan ludes dibakar massa buntut dari aksi unjuk rasa yang berlangsung pada Jumat (29/8/2025). Unjuk rasa yang awalnya kondusif pada sore hari berubah jadi pembakaran saat malam hingga dini hari yang dikabarkan menelan 3 korban jiwa.

Massa aksi solidaritas atas tewasnya pengemudi ojek online (ojol), Affan Kurniawan, pada demo menolak tunjangan dan fasilitas anggota DPR di Jakarta, awalnya memblokade Jalan AP Pettarani, kemudian masuk ke dalam area kantor DPRD Makassar. Mereka membakar sejumlah motor di depan area kantor kemudian menjebol pagar hingga berhasil masuk alaman kantor lalu merusak dan membakar sejumlah mobil yang terparkir yang diduga milik anggota DPRD Makassar.

Gubernur Sulawesi Selata Andi Sudirman Sulaiman, mengimbau masyarakat untuk menahan diri dan sama-sama menjaga ketertiban di Sulawesi Selatan dan menyampaikan pentingnya menjaga stabilitas setiap wilayah masing-masing.