Kantor DPRD Makassar Ludes Dibakar Massa

Setidaknya 10 unit mobil dan tiga motor hangus dibakar massa demonstran
Yayus Yuswoprihanto
Yayus Yuswoprihanto
Sabtu, 30 Agustus 2025 | 10:19
Bisnis.com, JAKARTA - Kantor DPRD di Kota Makassar, Sulawesi Selatan dan sejumlah kendaraan ludes dibakar massa buntut dari aksi unjuk rasa yang berlangsung pada Jumat (29/8/2025). Unjuk rasa yang awalnya kondusif pada sore hari berubah jadi pembakaran saat malam hingga dini hari yang dikabarkan menelan 3 korban jiwa.

Massa aksi solidaritas atas tewasnya pengemudi ojek online (ojol), Affan Kurniawan, pada demo menolak tunjangan dan fasilitas anggota DPR di Jakarta, awalnya memblokade Jalan AP Pettarani, kemudian masuk ke dalam area kantor DPRD Makassar. Mereka membakar sejumlah motor di depan area kantor kemudian menjebol pagar hingga berhasil masuk alaman kantor lalu merusak dan membakar sejumlah mobil yang terparkir yang diduga milik anggota DPRD Makassar.

Gubernur Sulawesi Selata Andi Sudirman Sulaiman, mengimbau masyarakat untuk menahan diri dan sama-sama menjaga ketertiban di Sulawesi Selatan dan menyampaikan pentingnya menjaga stabilitas setiap wilayah masing-masing.

Kantor DPRD Makassar Ludes Dibakar Massa
Massa berkerumun menyaksikan kobaran api yang membakar kantor DPRD Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (29/8/2025). Antara/Amas Padda
Kantor DPRD Makassar Ludes Dibakar Massa
Foto udara Gedung DPRD Makassar dan bangkai mobil ludes dibakar massa di Sulawesi Selatan, Jumat (29/8/2025). Bisnis/Paulus Tandi Bone
Kantor DPRD Makassar Ludes Dibakar Massa
Foto udara bangkai mobil yang hangus dibakar massa di halaman kantor DPRD Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (29/8/2025). Bisnis/Paulus Tandi Bone
Kantor DPRD Makassar Ludes Dibakar Massa
Warga melihat bangkai mobil yang hangus dibakar massa di halaman kantor DPRD Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (29/8/2025). Bisnis/Paulus Tandi Bone
Kantor DPRD Makassar Ludes Dibakar Massa
Warga melihat bangkai mobil yang hangus dibakar massa di halaman kantor DPRD Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (29/8/2025). Bisnis/Paulus Tandi Bone
Yayus Yuswoprihanto
Yayus Yuswoprihanto

