Bisnis.com, JAKARTA - Parade 50 gerobak sapi atau cikar tersebut diselenggarakan pemerintah daerah setempat guna melestarikan sekaligus memberi apresiasi kepada bajingan (pengemudi cikar) yang masih tetap mempertahankan cikar sebagai alat transportasi alternatif di pedesaan.
Aksi Bajingan Lestarikan Tradisi Desa
Parade 50 gerobak sapi atau cikar tersebut diselenggarakan guna melestarikan sekaligus memberi apresiasi kepada bajingan (pengemudi cikar)
1 / 2
Penulis : Nurul Hidayat
Editor : Nurul Hidayat