Mess MPR RI di Bandung Dibakar Massa Saat Demo Tolak Kenaikan Tunjangan DPR

Sebuah mess milik MPR RI di Bandung, Jawa Barat, dibakar massa aksi pada Jumat (29/8/2025).
Abdullah Azzam
Abdullah Azzam
Jumat, 29 Agustus 2025 | 21:00
Bisnis.com, JAKARTA - Sebuah mess milik MPR RI di Bandung, Jawa Barat, dibakar massa aksi pada Jumat (29/8/2025). Peristiwa itu terjadi di tengah aksi unjuk rasa yang digelar oleh sejumlah elemen masyarakat, termasuk pengemudi ojek online (ojol). Massa menuntut pembatalan kenaikan tunjangan Anggota DPR RI sekaligus mendesak pengusutan kasus penabrakan yang menewaskan seorang pengemudi ojol.

Aksi unjuk rasa tidak hanya terjadi di Bandung, melainkan juga berlangsung di sejumlah kota besar lainnya di Indonesia. Demonstrasi serentak ini menunjukkan besarnya penolakan masyarakat terhadap kebijakan kenaikan tunjangan DPR RI, sekaligus menegaskan solidaritas untuk menuntut keadilan bagi pengemudi ojol yang menjadi korban dalam insiden sebelumnya.

Mess MPR RI di Bandung Dibakar Massa Saat Demo Tolak Kenaikan Tunjangan DPR
Sejumlah kendaraan bermotor terbakar saat aksi di Bandung, Jawa Barat, Jumat (29/8/2025). Mess MPR RI dibakar oleh massa aksi yang menuntut pembatalan kenaikan tunjangan Anggota DPR RI serta pengusutan penabrakan pengemudi ojek online. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi
Mess MPR RI di Bandung Dibakar Massa Saat Demo Tolak Kenaikan Tunjangan DPR
Massa aksi membakar Mess MPR RI di Bandung, Jawa Barat, Jumat (29/8/2025). Mess MPR RI dibakar oleh massa aksi yang menuntut pembatalan kenaikan tunjangan Anggota DPR RI serta pengusutan penabrakan pengemudi ojek online. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi
Mess MPR RI di Bandung Dibakar Massa Saat Demo Tolak Kenaikan Tunjangan DPR
Seorang pengemudi ojek online mengambil gambar Mess MPR RI yang dibakar di Bandung, Jawa Barat, Jumat (29/8/2025). Mess MPR RI dibakar oleh massa aksi yang menuntut pembatalan kenaikan tunjangan Anggota DPR RI serta pengusutan penabrakan pengemudi ojek online. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi
Mess MPR RI di Bandung Dibakar Massa Saat Demo Tolak Kenaikan Tunjangan DPR
Mess MPR RI di Bandung Dibakar Massa Saat Demo Tolak Kenaikan Tunjangan DPR

Demo di Polda Metro Jaya Ricuh, Massa Dipukul Mundur Polisi
Demo di Polda Metro Jaya Ricuh, Massa Dipukul Mundur Polisi

Mabes Polri Hadirkan Tujuh Anggota Brimob Terduga Pelaku Tewasnya Ojol Affan Kurniawan
Mabes Polri Hadirkan Tujuh Anggota Brimob Terduga Pelaku Tewasnya Ojol Affan Kurniawan

Potret Ribuan Massa Berjubel di Depan Polda Metro, Dominan Warna Kuning
Potret Ribuan Massa Berjubel di Depan Polda Metro, Dominan Warna Kuning

Bentrok Ojol dengan Brimob di Kwitang, Sejumlah Mobil Dibakar Massa
Bentrok Ojol dengan Brimob di Kwitang, Sejumlah Mobil Dibakar Massa

BEM-SI Kepung Polda Metro Jaya Tuntut Keadilan Affan Kurniawan, Ojol yang Tewas Dilindas Brimob
BEM-SI Kepung Polda Metro Jaya Tuntut Keadilan Affan Kurniawan, Ojol yang Tewas Dilindas Brimob

Mess MPR RI di Bandung Dibakar Massa Saat Demo Tolak Kenaikan Tunjangan DPR
