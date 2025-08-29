Mess MPR RI di Bandung Dibakar Massa Saat Demo Tolak Kenaikan Tunjangan DPR

Bisnis.com, JAKARTA - Sebuah mess milik MPR RI di Bandung, Jawa Barat, dibakar massa aksi pada Jumat (29/8/2025). Peristiwa itu terjadi di tengah aksi unjuk rasa yang digelar oleh sejumlah elemen masyarakat, termasuk pengemudi ojek online (ojol). Massa menuntut pembatalan kenaikan tunjangan Anggota DPR RI sekaligus mendesak pengusutan kasus penabrakan yang menewaskan seorang pengemudi ojol.

Aksi unjuk rasa tidak hanya terjadi di Bandung, melainkan juga berlangsung di sejumlah kota besar lainnya di Indonesia. Demonstrasi serentak ini menunjukkan besarnya penolakan masyarakat terhadap kebijakan kenaikan tunjangan DPR RI, sekaligus menegaskan solidaritas untuk menuntut keadilan bagi pengemudi ojol yang menjadi korban dalam insiden sebelumnya.