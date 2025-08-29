Bisnis Indonesia Premium
Suasana Bentrok Ojol dengan Brimob di Mako Brimob Kwitang Jakarta

Pengujuk rasa dari pengemudi ojek online (ojol) dan lainnya melakukan aksi di depan Mako Brimob Kwitang, Jakarta.
Abdullah Azzam
Abdullah Azzam - Bisnis.com
Jumat, 29 Agustus 2025 | 16:20
Bisnis.com, JAKARTA - Pengujuk rasa dari pengemudi ojek online (ojol) dan lainnya melakukan aksi di depan Mako Brimob Kwitang, Jakarta, Jumat (28/8/2025). Mereka menuntut pengusutan tuntas atas pengemudi ojol Affan Kurniawan yang meninggal dunia usai dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob saat aksi 28 Agustus malam.

Berdasarkan pantauan, ratusan pengemudi ojol beserta masyarakat melemparkan berbagai barang seperti botol minuman, batu dan kembang api ke arah Mako Brimob. Sedangkan personel polisi membalas dengan menembakan gas air mata.

Suasana Bentrok Ojol dengan Brimob di Mako Brimob Kwitang Jakarta
Pengujuk rasa dari pengemudi ojek online (ojol) dan lainnya memukul personel polisi di depan Mako Brimob Kwitang, Jakarta, Jumat (28/8/2025). Bisnis/Himawan L Nugraha
Suasana Bentrok Ojol dengan Brimob di Mako Brimob Kwitang Jakarta
Pengujuk rasa dari pengemudi ojek online (ojol) dan lainnya memukul personel polisi di depan Mako Brimob Kwitang, Jakarta, Jumat (28/8/2025). Bisnis/Himawan L Nugraha
Suasana Bentrok Ojol dengan Brimob di Mako Brimob Kwitang Jakarta
Pengujuk rasa dari pengemudi ojek online (ojol) dan lainnya memukul personel polisi di depan Mako Brimob Kwitang, Jakarta, Jumat (28/8/2025). Bisnis/Himawan L Nugraha
Suasana Bentrok Ojol dengan Brimob di Mako Brimob Kwitang Jakarta
Pengujuk rasa dari pengemudi ojek online (ojol) dan lainnya melakukan aksi di depan Mako Brimob Kwitang, Jakarta, Jumat (28/8/2025). Bisnis/Himawan L Nugraha
Suasana Bentrok Ojol dengan Brimob di Mako Brimob Kwitang Jakarta
Pengujuk rasa dari pengemudi ojek online (ojol) dan lainnya memukul personel polisi di depan Mako Brimob Kwitang, Jakarta, Jumat (28/8/2025). Bisnis/Himawan L Nugraha
Penulis : Abdullah Azzam
Editor : Abdullah Azzam

