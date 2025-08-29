Suasana Bentrok Ojol dengan Brimob di Mako Brimob Kwitang Jakarta

Bisnis.com, JAKARTA - Pengujuk rasa dari pengemudi ojek online (ojol) dan lainnya melakukan aksi di depan Mako Brimob Kwitang, Jakarta, Jumat (28/8/2025). Mereka menuntut pengusutan tuntas atas pengemudi ojol Affan Kurniawan yang meninggal dunia usai dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob saat aksi 28 Agustus malam.

Berdasarkan pantauan, ratusan pengemudi ojol beserta masyarakat melemparkan berbagai barang seperti botol minuman, batu dan kembang api ke arah Mako Brimob. Sedangkan personel polisi membalas dengan menembakan gas air mata.