Para Pembalap Asal Indonesia Jadi Yang Tercepat di Sesi Practice 2 Kelas UB150

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah pembalap Underbone 150 memacu motornya saat mengikuti sesi balap practice 2 kelas UB150 Idemitsu FIM Asia Road Racing Championship (ARRC) 2025 di Pertamina Mandalika International Street Circuit, KEK Mandalika, Praya, Lombok Tengah, NTB.

Para pembalap asal Indonesia menjadi yang tercepat di sesi practice 2 kelas UB150 yakni pembalap Tim Racetech Sixty Racing Dimas Juli Atmoko menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 1 menit 53,439 detik, disusul posisi kedua pembalap Yamaha LFN HP969 Indonesia Racing Team Fahmi Basam dan pembalap Tim Ziear LFN HP969 MCR RBT 34 Husni Zainul Fuadzy di posisi ketiga.