Lautan Ojol Iringi Kepergian Affan Kurniawan

Bisnis.com, JAKARTA - Iring-iringan pengemudi ojek online (ojol) yang mengantarkan jenazah rekan mereka, Affan Kurniawan, ke tempat peristirahatan terakhirnya di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Karet Bivak, Jakarta Pusat

Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojol, meninggal dunia setelah terlindas kendaraan taktis (rantis) milik Brimob dalam insiden saat Aksi 28 Agustus yang berlangsung di penjompongan, Jakarta. Insiden tragis tersebut menyulut duka mendalam di kalangan komunitas ojol dan masyarakat luas.

Aksi 28 Agustus sendiri merupakan aksi unjuk rasa yang diikuti ribuan orang dari berbagai elemen masyarakat. Affan Kurniawan dilaporkan berada di sekitar lokasi saat kericuhan terjadi, dan menjadi korban saat mobil rantis Brimob melaju di tengah massa.