Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Lautan Ojol Iringi Kepergian Affan Kurniawan

Iring-iringan pengemudi ojek online (ojol) yang mengantarkan jenazah rekan mereka, Affan Kurniawan, ke tempat peristirahatan terakhirnya di TPU Karet Bivak
Nurul Hidayat
Nurul Hidayat - Bisnis.com
Jumat, 29 Agustus 2025 | 11:54
Share

Bisnis.com, JAKARTA - Iring-iringan pengemudi ojek online (ojol) yang mengantarkan jenazah rekan mereka, Affan Kurniawan, ke tempat peristirahatan terakhirnya di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Karet Bivak, Jakarta Pusat

Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojol, meninggal dunia setelah terlindas kendaraan taktis (rantis) milik Brimob dalam insiden saat Aksi 28 Agustus yang berlangsung di penjompongan, Jakarta. Insiden tragis tersebut menyulut duka mendalam di kalangan komunitas ojol dan masyarakat luas.

Aksi 28 Agustus sendiri merupakan aksi unjuk rasa yang diikuti ribuan orang dari berbagai elemen masyarakat. Affan Kurniawan dilaporkan berada di sekitar lokasi saat kericuhan terjadi, dan menjadi korban saat mobil rantis Brimob melaju di tengah massa.

Lautan Ojol Iringi Kepergian Affan Kurniawan
Para pengemudi ojek online (ojol) beriringan mengantarkan ambulans berisi jenazah rekan mereka, Affan Kurniawan menuju pemakaman di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Jumat (29/8/2025). ANTARA FOTO/Fauzan
1 / 2
Lautan Ojol Iringi Kepergian Affan Kurniawan
Iring-iringan pengemudi ojek online (ojol) mengantarkan jenazah Affan Kurniawan ke TPU Karet Bivak di Jakarta, Jumat (29/8/2025). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
2 / 2
Penulis : Nurul Hidayat
Editor : Nurul Hidayat

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share

Foto Lainnya

Suasana Bentrok Ojol dengan Brimob di Mako Brimob Kwitang Jakarta
5+

Suasana Bentrok Ojol dengan Brimob di Mako Brimob Kwitang Jakarta

20 menit yang lalu

Aksi Tuntut Pengusutan Penabrakan Pengemudi Ojek Online
3+

Aksi Tuntut Pengusutan Penabrakan Pengemudi Ojek Online

2 jam yang lalu

Pemakaman Pengemudi Ojol korban Aksi 28 Agustus
4+

Pemakaman Pengemudi Ojol korban Aksi 28 Agustus

3 jam yang lalu

Lautan Ojol Iringi Kepergian Affan Kurniawan
2+

Lautan Ojol Iringi Kepergian Affan Kurniawan

4 jam yang lalu

7 Anggota Brimob Diperiksa Terkait Tewasnya Ojol dalam Aksi 28 Agustus
2+

7 Anggota Brimob Diperiksa Terkait Tewasnya Ojol dalam Aksi 28 Agustus

15 jam yang lalu

Unjuk Rasa Depan Gedung DPR Ricuh, Satu Pengemudi Ojek Online Tewas di Pejompongan
6+

Unjuk Rasa Depan Gedung DPR Ricuh, Satu Pengemudi Ojek Online Tewas di Pejompongan

18 jam yang lalu

Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Historia Bisnis: Riwayat Tambang Eks Bakrie yang Masuk ke Kantong Nahdlatul Ulama (NU)
Premium
1 jam yang lalu

Historia Bisnis: Riwayat Tambang Eks Bakrie yang Masuk ke Kantong Nahdlatul Ulama (NU)

Ramalan Teranyar Permintaan LNG, Minyak & Batu Bara Hingga Paruh Abad Ini
Premium
3 jam yang lalu

Ramalan Teranyar Permintaan LNG, Minyak & Batu Bara Hingga Paruh Abad Ini

Artikel Premium Lainnya

Berita Terkini lainnya

Massa Demo Padati Depan DPR, Jalan Gatot Subroto Ditutup!
Metro
7 menit yang lalu

Massa Demo Padati Depan DPR, Jalan Gatot Subroto Ditutup!

Demo di Depan Polda Metro Jaya Memanas! Mahasiswa dan Driver Ojol Teriak: Pembunuh
Nasional
7 menit yang lalu

Demo di Depan Polda Metro Jaya Memanas! Mahasiswa dan Driver Ojol Teriak: Pembunuh

Kinerja Harga Saham Market Cap Saat IHSG Hari Ini (29/8) Ditutup Ambrol 1,53% ke 7.830
Bursa & Saham
8 menit yang lalu

Kinerja Harga Saham Market Cap Saat IHSG Hari Ini (29/8) Ditutup Ambrol 1,53% ke 7.830

Sinyal Lemah di Mako Brimob Kwitang, Jurnalis Kesulitan Kirim Berita
Telekomunikasi
12 menit yang lalu

Sinyal Lemah di Mako Brimob Kwitang, Jurnalis Kesulitan Kirim Berita

Propram Polri Tetapkan 7 Anggota Brimob Langgar Kode Etik, Ditahan Sel Khusus
Nasional
14 menit yang lalu

Propram Polri Tetapkan 7 Anggota Brimob Langgar Kode Etik, Ditahan Sel Khusus

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Kasus Jiwasraya: GMNI Pertanyakan Pengawasan OJK

Kasus Jiwasraya: GMNI Pertanyakan Pengawasan OJK

Virus Wuhan, SARS, Ular atau Kelelawar, dan Kesigapan China

Virus Wuhan, SARS, Ular atau Kelelawar, dan Kesigapan China

Ini Rapor Pemain AC Milan vs Brescia

Ini Rapor Pemain AC Milan vs Brescia

Citilink Cetak Rekor Net Profit Tertinggi

Citilink Cetak Rekor Net Profit Tertinggi

Misil Iran Bikin 34 Prajurit AS Trauma Otak

Misil Iran Bikin 34 Prajurit AS Trauma Otak

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Suasana Bentrok Ojol dengan Brimob di Mako Brimob Kwitang Jakarta
5+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Jumat, 29 Agustus 2025 Tembus Rp2.022.000

2

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Jumat 29 Agustus 2025

3

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Jumat 29 Agustus 2025

4

Dana Asing Mengalir Deras, Pertumbuhan Ekonomi RI dan Penurunan BI Rate jadi Pendorong

5

Harga Emas UBS & Galeri24 di Pegadaian Melejit Hari Ini 29 Agustus 2025