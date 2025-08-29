Bisnis Indonesia Premium
7 Anggota Brimob Diperiksa Terkait Tewasnya Ojol dalam Aksi 28 Agustus

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri menyampaikan permohonan maaf atas insiden tewasnya ojek online berinisial AK dalam aksi demonstrasi
Nurul Hidayat
Jumat, 29 Agustus 2025 | 01:10
Bisnis.com, JAKARTA - Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri menyampaikan permohonan maaf atas insiden tewasnya seorang pengemudi ojek online (ojol) berinisial AK dalam aksi demonstrasi yang berlangsung di depan Gedung DPR RI pada Rabu, 28 Agustus 2025.

Insiden tragis itu terjadi di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, saat kericuhan antara massa dan aparat meluas hingga ke permukiman warga.

Dalam konferensi pers yang digelar di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta, Jumat (29/8/2025) dini hari, Irjen Pol Asep didampingi oleh Kadiv Propam Polri Irjen Pol Abdul Karim dan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi.

Kapolda mengonfirmasi bahwa korban diduga tertabrak kendaraan taktis (rantis) milik Brimob yang tengah melakukan pengamanan di lokasi bentrokan.

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri (tengah) bersama Kadivpropam Polri Irjen Pol Abdul Karim (kanan) dan didampingi Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi (kiri) memberikan keterangan pers terkait tewasnya pengemudi ojol akibat ditabrak rantis Brimob dalam Aksi 28 Agustus 2025 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta, Jumat (29/8/2025) dinihari. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri (tengah) bersiap memberikan keterangan pers terkait tewasnya pengemudi ojol akibat ditabrak rantis Brimob dalam Aksi 28 Agustus 2025 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta, Jumat (29/8/2025) dinihari. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Penulis : Nurul Hidayat
Editor : Nurul Hidayat

