7 Anggota Brimob Diperiksa Terkait Tewasnya Ojol dalam Aksi 28 Agustus

Bisnis.com, JAKARTA - Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri menyampaikan permohonan maaf atas insiden tewasnya seorang pengemudi ojek online (ojol) berinisial AK dalam aksi demonstrasi yang berlangsung di depan Gedung DPR RI pada Rabu, 28 Agustus 2025.

Insiden tragis itu terjadi di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, saat kericuhan antara massa dan aparat meluas hingga ke permukiman warga.

Dalam konferensi pers yang digelar di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta, Jumat (29/8/2025) dini hari, Irjen Pol Asep didampingi oleh Kadiv Propam Polri Irjen Pol Abdul Karim dan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi.

Kapolda mengonfirmasi bahwa korban diduga tertabrak kendaraan taktis (rantis) milik Brimob yang tengah melakukan pengamanan di lokasi bentrokan.